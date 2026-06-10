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秀身分證「5元玩義大」！端午連假限定 義大遊樂世界「全民入園現省530元」、麗寶樂園「899元暢玩水陸雙園」連3天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／義大遊樂世界、麗寶樂園提供
圖／義大遊樂世界、麗寶樂園提供

5元玩義大！搶端午連假商機，義大遊樂世界「端午限定優惠」，全民入園人人現省530元，還有「身分證對對碰」本人入園只要5元銅板！

圖／義大遊樂世界提供
圖／義大遊樂世界提供

迎接端午節連假，義大遊樂世界限定優惠公開，6/19至6/21一連3天，全民入園均一價550元（全票原價1,080元）；另加碼「身分證對對碰」活動，「身分證字號+出生年月日」中含4個數字5，本人入園僅需5元，出發前記得帶好證件才能享受超級好康。

圖／義大遊樂世界提供
圖／義大遊樂世界提供

義大遊樂世界打卡景點「聖托里尼山城」。圖／義大遊樂世界提供
義大遊樂世界打卡景點「聖托里尼山城」。圖／義大遊樂世界提供

此外，麗寶樂園也推出連假限定「免費升等水陸雙園」，6/19至6/21期間，全票899元暢玩探索世界和馬拉灣；6/19、6/20之16:00後入園，探索世界雙人月光票499元；即日起至6/26之13:00後入園，馬拉灣雙人午後票899元。詳情請見官網

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義大遊樂世界 連假 端午節 麗寶樂園

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