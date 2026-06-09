快對身分證！ 台版兼六園「百日紅花海」大爆發 姓名同音「端午節」現省300元

端午連假就去這！被譽為「台版兼六園」的彰化彰化永靖人氣景點「成美文化園」，迎來全台最夢幻的「夏日櫻花」粉紅浪潮。園方不僅祭出超狂的「姓名同音免費入園」好康，更規劃一系列傳統端午儀式感體驗與頂級肉粽，誰是免門票的幸運兒，趕快揪團踩點！

圖／成美文化園提供

驚艷「夏日櫻花」！百日紅花海唯美盛開

圖／成美文化園提供

一踏入園區，目光絕對會被滿樹粉嫩的桃紅花朵吸引！園內數十棵紫薇花樹因花期長，擁有「百日紅」與「夏日櫻花」美名。目前花況已陸續綻放，預計6月第2週迎來最佳觀賞期。粉紅花瓣與百年歷史古厝、翠綠日式造景相互輝映，隨手一拍都是網美大片，超適合情侶約會、全家漫步賞花。

圖／成美文化園臉書

名字對對碰！這「3個字」同音連假免門票

圖／成美文化園提供

歡慶端午，成美文化園推出超殺「同名同樂」限定優惠！6月19日（五）至6月21日（日）端午連假3天，只要姓名含有「端、午、節」任一字，或「武、傑」等同音字，現場出示身分證件正本，即可享受「免費入園」福利，現省300元門票！另外，彰化「永靖鄉」在地鄉親，每月第1個週三也享憑證免費入園專屬回饋。

親子包粽做香包、一日限定「午時祈福」

圖／成美文化園臉書

百年古厝「成美公堂」也飄起濃濃節慶味，於6月13、14日推出「粽夏好時節」親子套裝體驗，可體驗包肉粽與藥草香包DIY。端午節當天更推出一日限定「午時祈福」，遊客可體驗汲取午時水、煮錢水與挑戰立蛋，完成指定任務還能把限量小禮物帶回家。

舌尖古早味！景觀餐廳推「海陸干貝烏魚子粽」

圖／成美文化園臉書

玩累了，就用美食填飽肚子！園區內「成美松柏軒景觀餐廳」配合節慶推出多款精緻端午肉粽禮盒，「五福粽禮盒」香Q糯米搭配台灣三層肉、鹹香金沙鴨蛋黃與椴木花菇；「山海粽禮盒」奢華海味嚴選北海道干貝絲、野生烏魚子及東港櫻花蝦；「綜合禮盒」兩種口味一次滿足，送禮自用皆合適，記得提早預訂。

精華 FAQ Q1：成美文化園這次主打的賞花亮點是什麼？ 園內紫薇花正值花期，被稱為「百日紅」或「夏日櫻花」，目前陸續綻放，預計6月第2週最美。桃紅花海搭配古厝與日式造景，非常適合拍照與散步。

Q2：端午連假有哪些人可以免費入園？ 6月19日至6月21日端午連假期間，只要姓名含有「端、午、節」任一字，或「武、傑」等同音字，並現場出示身分證件正本，就能免費入園，等於省下300元門票。

Q3：園區端午期間還安排了哪些體驗與美食？ 園方安排親子包肉粽、藥草香包DIY，以及端午當天限定的午時祈福活動，可體驗午時水、煮錢水和立蛋。餐廳也推出五福粽、山海粽與綜合禮盒。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」