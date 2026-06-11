上半年最大促銷！雄獅×星宇獨家機票優惠，41個航點機票七折起：宮古島、曼谷2888元、布拉格16888元限量開搶

看準下半年中秋、國慶等五大連假旅遊需求，雄獅旅遊攜手星宇航空6月10日至24日推出「雄獅X星宇 獨家起飛祭」，祭出年度大型機票促銷，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，加碼限量來回機票2,888元起，適用票期最長至2026年12月31日，提供旅客提前布局下半年出遊優惠，預期能帶來超過2倍開票率的成長。全球旅遊市場全面回溫，消費型態亦同步升級。

雄獅X星宇獨家起飛祭，41航點機票7折起，限時搶購曼谷、宮古島2,888元，布拉格16,888元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

長短線機票雙主打！舊金山76折、峇里島最高省5千

根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一。雄獅CRM數據亦指出，2025年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過6萬元的日本團體5日行程，出團人數較疫情前成長3倍；20萬元以上的長線產品出團人數更成長4倍，而「璽品SP Collection」2026 Q1行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任與整體服務整合能力。

天天搶機票！宮古島、曼谷2,888元 布拉格最低16,888元

除航線優惠外，活動祭出「天天加碼天天送」多重好康。活動期間每日早上10點限量開搶來回機票2,888元起，航點包含曼谷、胡志明市、宮古島、香港及澳門等熱門城市輪番登場；6月18日再加碼推出布拉格來回機票16,888元限量搶購，為本次活動最大亮點之一。

此外，透過雄獅APP下單還有限量500元折扣碼，持指定信用卡購買星宇機票再享千元折扣；新會員加入有機會抽中1,000點雄獅幣。購買日本來回機票加贈日本當地遊折扣碼，美國、歐洲機票單筆滿10萬元再送20吋行李箱，讓旅客從訂票到出發一次享足優惠。

雄獅X星宇獨家起飛祭，41航點機票7折起，限時搶購曼谷、宮古島2,888元，布拉格16,888元。圖片來源｜雄獅旅遊提供

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305783