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南部小陽明山！免門票「健走私房景點」夠內行才知道 朝聖「百年老榕樹、火車秘境」療癒1日遊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@beckhamhong66授權
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南部小陽明山！台南有個免門票私房景點，在Google拿下4.6顆星、逾500則評論，不少網友都是靠在地朋友才得知這處，實際走訪後分享「進到園區內有滿滿的芬多精」、「是一個很棒的健走地點」。

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位於台南官田的「川文山森林生態保育農場」由約14公頃芒果園改造為森林場域，除了有滿滿芬多精的森林步道外，還有兩棵代表性「百年老榕樹」矗立山頂，枝葉延展成大片綠蔭，化身超大涼亭，有如大自然的空調般容遊客休憩。

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「川文山森林生態保育農場」環境優美、綠植環繞，被在地人稱之為「小陽明山」，且為免費開放十分親民，也逐漸累積口碑成為山友的私房景點。

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此外，農場內種有一萬多株桃花心木、雞木與樟樹，增設座椅和涼亭，還能在農場內看到火車經過，是內行鐵道迷拍攝的好地點，同時也是南部人假日踏青的好去處。

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台南川文山森林生態保育農場

google搜尋：川文山森林生態保育農場

營業時間 : 24小時

門票：免費入場

備註：全園區禁止抽菸、附停車場

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