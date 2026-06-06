台北福容一館「兩階段熄燈時間」曝光！ 封館倒數優惠「套房買1送1」、港點68折、抽20萬無敵套房住宿券

旅人注意了！「福容大飯店台北一館」與台糖公司的20年租約即將到期，正式宣布將在今年8月1日起封館、結束營業。飯店感謝粉絲支持，在最後倒數階段祭出「骨折級」的感恩回饋，包含有平日套房「買一送一」，館內超人氣的港式飲茶、日式料理也全面下殺，甚至還能登錄發票抽價值20萬元的無敵套房住宿券，快把握最後機會！

福容大飯店台北一館最後封館優惠。圖／福容大飯店 台北一館提供

福容大飯店台北一館鄰近建國花市與大安森林公園，地處台北市精華地段，該土地屬台糖資產，雙方租約曾原於2021年屆滿，當時考量旅客支持與疫情振興曾續約至今，但隨著今年9月租約正式到期，福容確定不續約、退出經營。至於未來建物的規劃，將由台糖公開招標，尋找新的經營團隊。

飯店將採取「兩階段」停止營運模式：

-餐飲服務： 最後營業至6月30日，7月1日起全面暫停供應。

-客房住宿： 最後接待日至7月31日，8月1日起正式封館。

●限時搶購！平日頂級套房「買1送1」

福容大飯店台北一館最後封館優惠。圖／福容大飯店 台北一館提供

為了讓旅客留下最後的美好回憶，飯店官網推出超狂的「套房買一送一」專案，於平日入住11樓豪景套房兩晚，只要 8,690元起(每日僅限4間)。將依入住人數提供早餐，並可免費使用黃金美人湯、健身房及三溫暖設施。

●倒數一個月！福粵樓烤鴨、推車港點68折

福容大飯店台北一館最後封館優惠。圖／福容大飯店 台北一館提供

館內超人氣的「福粵樓 港式飲茶」也進入倒數！即日起至6月30日止，週一至週五平日午、晚餐時段，傳統推車港點全面68折。

6月更特別加碼週一、週二限定的「櫻桃片皮鴨一鴨二吃」專案，每套只要1,980元起，爽嗑經典片皮烤鴨與香炒鴨架（加價500元可升級三吃）。迎戰端午與暑假聚餐人潮，福粵樓6月更首度推出「週末下午不打烊」，每週六、日從上午11:30一路營業到晚上21:00，連下午茶時段也能吃到美味港點！

福容大飯店台北一館最後封館優惠。圖／福容大飯店 台北一館提供

●順園「海鮮珠寶盒」買1送1！一券吃兩套

福容大飯店台北一館最後封館優惠。圖／福容大飯店 台北一館提供

日料控愛的「順園 日式料理」，推出明星商品「海鮮珠寶盒」倒數大促銷，豪華套餐集結了天使紅蝦、生食級干貝、磯煮鮑魚、星鰻、鮭魚、龍蝦細卷等11款當季頂級海味，並附贈蛤蜊味噌湯。

活動期間，只要持有「福容旅展美食通用券」或「福容台北一館美食票券」，在平日內用即可享有「一券兌換兩套」的獨家好康。以單張通用券市價1,280元計算，等同於直接打包兩套原價798元+10%的套餐，直接現打73折！

而針對已經購買福容住宿券、餐券的消費者，福容台北一館強調，所有票券皆不受本次營運調整影響，未來仍可持續於全台福容連鎖據點正常使用，權益不受影響。

●消費滿888元 加碼抽20萬元「無敵套房住宿券」

飯店更準備了總價值驚人的抽獎活動！即日起至6月30日止，凡在福容台北一館住宿、用餐或館內消費，單筆發票滿888元（含）以上，下載「福容家APP」登錄發票即可獲得抽獎資格，消費可累計。

獎項總計超過60份好禮，包含「頭獎」 價值新台幣20萬元的「福容無敵套房住宿券」，可暢遊全台福容連鎖飯店任選套房體驗；「特別獎」於今年底試營運的「台北福容華邑酒店」試住特派員體驗住宿券，快把握機會帶走！

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