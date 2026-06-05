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不用再走到腿軟！全台第三座「1.7公里南投觀光纜車」最快這時啟用 9.5億打造4大特色車站、直達最強峽谷瀑布

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供
竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供

想親近大自然更簡單了！繼台北貓空纜車與南投日月潭纜車之後，全台即將迎來第三座令人矚目的「竹山天梯纜車」。南投縣政府這次大手筆砸下9.5億元巨資，準備在擁有「西部太魯閣」美譽的竹山太極峽谷，興建一座全長達1.7公里的觀光風景區纜車，預計最快將於2029年完工啟用。

竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供
竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供

【翻山越嶺！串聯峽谷瀑布的空中廊道】

南投縣竹山太極峽谷天梯吊橋。圖／南投縣政府提供
南投縣竹山太極峽谷天梯吊橋。圖／南投縣政府提供

位於竹山鎮的「竹山天梯風景區」一直以來都以險峻的奇岩峭壁、深邃峽谷與豐富的自然生態聞名，尤以橫跨兩端落差達20公尺、全長136公尺的竹山天梯最為吸睛。

為了讓更多旅人能用更低碳、便利的方式親近這片秘境，南投縣政府推動了「大極美地低碳旅遊景區開發計畫」，以「遊茶竹．覽峽瀑」為核心，規劃出這條集生態保育與觀光於一體的空中廊道，徹底翻轉以往耗費體力的雙腿健行模式。

竹山太極峽谷著名景觀之一青龍瀑布。圖／南投縣政府提供
竹山太極峽谷著名景觀之一青龍瀑布。圖／南投縣政府提供

【極致體驗！「太極谷峽」4大特色車站大公開】

這條備受期待的纜車線路，外觀與空間設計皆圍繞著「太、極、谷、峽」4大主題展開，全線共規劃4座特色車站，未來遊客只要搭上纜車，就能輕鬆穿梭於翠綠茶園與壯麗峽谷之間，用全新視角感受南投的低碳山林魅力！

．遊客中心站：做為旅程的起點，提供完善的旅遊諮詢，讓旅客一抵達就能掌握最完整的旅遊資訊。

．竹林站：不只是車站！未來還預計規劃精緻露營區、刺激的邊境盪鞦韆、三索吊橋以及浪漫的「樹梢步道」，打造森林感十足的遊樂體驗。

竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供
竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供

．青龍瀑布站：直接面向震撼的瀑布台地！遊客可以近距離觀賞飛瀑傾瀉而下的磅礡氣勢，並能登上特製的「懸臂式觀景平台」，將驚險斷崖地形盡收眼底。

．八卦茶園站：纜車的終點站擁有絕佳視野，天氣晴朗時能鳥瞰寬闊平原；當雲霧繚繞之際，翠綠茶園與山巒層層堆疊彷彿披上白紗、置身於人間仙境，將成為未來的「網美打卡熱點」。

竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供
竹山天梯園區纜車示意圖。圖／南投縣政府提供

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纜車 觀光 竹山 竹山天梯纜車

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