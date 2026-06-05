香菜控快看！「百道香菜料理」齊聚新竹將軍村 「香菜M3 Party」6月限定2日登場
香菜愛好者準備集合！全台最具話題性的香菜主題盛會「香菜M3 Party」將於6月6日至7日在新竹將軍村登場，活動以香菜為主角，集結超過百家特色品牌，打造從美食、飲品到文創選物的沉浸式香菜嘉年華。主辦單位預告，現場將充滿濃郁芫荽香氣，無論是資深香菜迷還是好奇初體驗的民眾，都能找到屬於自己的香菜樂趣。
活動期間將網羅來自全台各地的創意香菜料理與特色甜點，包括香菜鹹食、香菜甜品、香菜特調飲料等多元品項，讓民眾一次品嚐香菜的各種可能性。除了美食攤位外，現場也規劃趣味互動體驗，包含香菜主題抽籤、打卡活動、趣味挑戰與限量贈禮，讓參與者邊吃邊玩，感受前所未有的香菜文化魅力。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
為了讓香菜迷盡情展現熱愛，活動更推出一系列香菜主題周邊商品，從服飾、帽款、襪子到生活用品皆有機會入手。此外，現場還將結合台灣啤酒推出特色香菜風味酒飲，帶來充滿創意的微醺體驗，讓香氣與酒香交織出獨特夏日氛圍。
主辦單位表示，今年活動特別規劃香菜文化展區，透過趣味策展介紹香菜的歷史、產地與飲食文化，希望讓更多人認識這項充滿話題性的食材。活動將於6月6日至7日每日下午1點至6點在新竹將軍村舉行，預計吸引大批香菜支持者朝聖。這場被網友譽為「香菜界年度盛事」的特色活動，也將為新竹帶來一股與眾不同的綠色美食旋風。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。