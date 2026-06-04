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「2026台東熱氣球 x 吉伊卡哇」7/4萬球齊飛！ 追球日誌、無人機光雕秀、演唱會卡司曝光 加碼「吉伊卡哇海報」免費領

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供
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吉伊卡哇粉絲尖叫！暑期最強盛事「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」活動邁入第16年，將於7月4日至8月20日引爆台東鹿野高台。今年攜手超人氣IP《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》，讓粉絲們體驗最萌的「討伐任務」，更首度結合「2026台東博覽會」，把整座城市變成巨型舞台！官方最新公開大家敲破碗的「追球日誌」與光雕音樂會超狂卡司，想一睹吉伊卡哇飛上天的風采，超強攻略快手刀收藏！

圖／<a href='/search/tagging/1013/臺灣國際熱氣球嘉年華' rel='臺灣國際熱氣球嘉年華' data-rel='/1013/255082' class='tag'><strong>臺灣國際熱氣球嘉年華</strong></a>提供
圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供

萬球齊飛畫面太美！吉伊卡哇化身熱氣球「討伐台東天空」

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供
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臺灣國際熱氣球嘉年華再創話題巔峰！今年最受矚目的絕對是日本人氣爆棚的「吉伊卡哇」驚喜聯名，預告將推出「吉伊卡哇造型球」與專屬無人機秀，官方更透露活動將在7月4日凌晨5點半 以「萬球齊飛」的超震撼首秀揭開序幕，想看療癒的吉伊卡哇在台東蔚藍的天空中傲立，手刀安排起來。

追球日誌正式上線！袋鼠家族、東方列車回歸解鎖

圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華臉書
圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華臉書

球迷們千呼萬喚的「追球日誌」終於公開啦！長達48天的活動期間，每週都有來自國外的各式超萌造型球進駐鹿野高台，今年有結伴而行的「袋鼠家族」、「鳥鳥派對」，還有超療癒「蘑菇寶寶」亮相，老粉絲驚喜遇見睽違八年再次回歸的「東方列車」再現身！出發前記得先上官網，確認造型球的最新露出日期與時間喔。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華提供
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周周都有光雕秀！八三夭、盧廣仲超強卡司接力唱

圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華臉書
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除了白天的熱氣球，夜晚的光雕音樂會更是重頭戲！今年重磅邀請到八三夭、盧廣仲、曾沛慈等超人氣歌手樂團接力開唱，甚至還有啦啦隊女神與人氣女團助陣，保證嗨翻台東的夜空。

圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華臉書
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粉絲好康報報！超萌海報免費送

只要追蹤「臺灣國際熱氣球嘉年華」FB粉絲專頁，即可免費索取「吉伊卡哇熱氣球」超萌海報（２款隨機，每人限領1張，數量有限送完為止），於6月5日起，週一至週五 08:30-16:30（國定假日不開放），於台東縣民服務中心服務台（台東市民族里博愛路275號）開放領取，先搶先贏！

圖／翻攝臺灣國際熱氣球嘉年華臉書
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【2026 台東熱氣球嘉年華】

．日期：7/4～8/20（週二公休）

．地點：台東鹿野高台

．粉絲專頁：臺灣國際熱氣球嘉年華

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