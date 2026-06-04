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女生穿印花玩劍湖山世界「門票只要99元」！還有雙人水陸限時優惠699元

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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迎接初夏出遊熱潮，劍湖山世界主題樂園推出期間限定活動「花漾女神 水陸玩99」，活動自2026年4月27日起至6月18日止登場，結合水陸雙園玩法與穿搭優惠話題，邀請旅客用繽紛印花穿搭，一起走進充滿活力的夏日樂園時光。

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活動期間最吸睛亮點，女性遊客只要符合穿著規範，即可享本人99元超值入園優惠，暢玩主題樂園與水上設施。同時，同行親友也能同步享有每人499元優惠票價，最多可適用4人同行，一起輕鬆玩遍園區設施，打造高CP值的夏日出遊行程。

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劍湖山世界表示，所謂「女生印花入標」穿搭規範，需達全身50%以上連續印花設計，例如上身穿著滿版印花襯衫，或下身搭配印花長裙、印花褲款等皆符合資格，實際認定仍以現場工作人員判定為準，通過即可享優惠入園資格。

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本活動優惠僅限現場購票使用，每人每日限購一張，不得與其他折扣或團體票併用，亦不適用遊覽車團體。

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不僅如此，還有全台最划的水陸聯票 2人只要699元，情侶或朋友兩人等快結伴一起暢玩，最後提醒旅客把握限時優惠檔期，一起感受水陸樂園的夏日魅力與歡樂氛圍吧！

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