世界海洋日好康手刀開搶！ 屏東海生館限時4天「夜宿買3送1」 全台最美音樂淨灘祭6/6登場

來自海洋的召喚！ 國立海洋生物博物館連續15年響應「世界海洋日」，今年特別以「海岸共聲」為主題，將於6月6日隆重登場，有熱血淨灘、互動闖關，還邀請到金曲歌后、樂團熱力開唱！更讓人尖叫的是，海生館限時祭出「夜宿海生館4人同行1人免費」的超狂神級優惠，準備手刀開搶！

圖／屏東海生館提供

金曲歌后、樂團熱力開唱！用音樂喚醒海洋靈魂

屏東海生館表示，海洋與恆春半島的常民生活、島嶼文化密不可分。6月6日登場的「海岸共聲」打破傳統框架，特別邀請原民創作型歌手「金曲獎歌手戴曉君」以及「瑪莎露樂團」蒞臨現場大展歌喉，希望用渾厚且具穿透力的音符，拉近人與土地、海洋之間的情感連結。

戴曉君唱響海岸線。圖／屏東海生館提供

淨灘、闖關、海廢特展一網打盡

圖／屏東海生館提供

當天的活動更是動靜皆宜、精彩絕倫！海生館號召民眾當天一起化身海洋守護者，親自走上沙灘參與「淨灘行動」（採事先報名，額滿為止），用雙手為地球盡一份心力。現場更規劃了超好玩的「海洋任務闖關」、「海洋科教體驗區」，以及極具文化認同的「原住民傳統漁獵文化移動展件」、「SEA YOU海廢特展」等。館內商店也同步設置海廢專區，讓民眾一窺「海廢變黃金」的永續消費魅力。

圖／屏東海生館提供

限時4天！「夜宿海生館」4人同行1人免費

圖／屏東海生館提供

海生館祭出超大紅包！平時超難搶的「夜宿海生館」行程，這次推出「世界海洋日限定優惠」！只要在指定期間內報名，就能在夜晚與超萌的海洋生物共眠，重新認識夜間海洋生命的美麗與珍貴。世界海洋日限定優惠懶人包：

．限定訂購期間： 2026/6/5 至 6/8（僅限4天！）

．實際活動期間： 2026/6/12－12/31（暑期7–8月之週六、日不適用）

．限定優惠內容： 於訂購期間內，在官網預訂夜宿行程（標準／套裝行程皆適用），只要4人皆為6歲以上，並於訂單備註欄填寫「世界海洋日」，即可享有「4人同行・1人免費」的超值好康！

．活動網頁：https://www.aquarium.com.tw/event.asp?ID=563

圖／屏東海生館提供

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