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新航KrisFlyer台灣會員專屬 訂機票抽周杰倫新加坡2027演唱會門票

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搭乘新航享受極致飛航服務，再抽周杰倫新加坡演唱會門票。　圖：新加坡航空／提供
搭乘新航享受極致飛航服務，再抽周杰倫新加坡演唱會門票。　圖：新加坡航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新加坡航空（新航）推出限時購票抽獎活動，KrisFlyer 會員購買新航機票就有機會獲得華語流行音樂天王周杰倫「嘉年華 Ⅱ」世界巡演 2027 新加坡站演唱會門票。旅客不僅可享受新航的世界級飛行體驗，更有機會在新加坡欣賞備受期待的演出。

▲KrisFlyer 會員購買新航機票就有機會獲得華語流行音樂天王周杰倫「嘉年華 Ⅱ」世界巡演 2027 新加坡站演唱會門票。　圖：新加坡航空／提供
▲KrisFlyer 會員購買新航機票就有機會獲得華語流行音樂天王周杰倫「嘉年華 Ⅱ」世界巡演 2027 新加坡站演唱會門票。　圖：新加坡航空／提供

新航集團獎勵計劃 PPS Club 與 KrisFlyer 台灣會員於2026/06/01-2026/06/14在「新加坡航空」官網 singaporeair.com 或「SingaporeAir」行動 App 購買2027/01/01-2027/01/31由台灣出發前往新航全球航點的雙人以上成行成人來回機票，並以萬事達卡（Mastercard）全額付款，即可獲得抽獎資格。

每張符合資格的成人來回機票皆有機會贏得「晴天 新加坡 嘉年華 Ⅱ」周杰倫世界巡迴演唱會於2027/01/08場次的 CAT 1座位區雙人門票，價值新幣796 元（約新台幣20,000元）。購票後須於2026/06/14前完成抽獎登錄，活動將抽出3位幸運得獎者。

延續「嘉年華」世界巡演的熱烈迴響，周杰倫此次帶來全新巡演「嘉年華 Ⅱ」，並將於2027/01/08-01/10於「新加坡國家體育場」演出。新加坡站以「晴天 新加坡」為主題，靈感源自其經典歌曲《晴天》。KrisFlyer 是【晴天 新加坡 嘉年華 Ⅱ】2027 周杰倫世界巡迴演唱會官方消費生活回饋夥伴。無論是搭乘套房、頭等艙、商務艙的旅客，以及搭乘優選經濟艙和經濟艙的KrisFlyer 會員，皆可享有無限量的免費機上 Wi-Fi，讓旅客即使身處三萬英呎高空，依然能隨時保持聯繫、享受娛樂或處理工作。

此外，凡完成訂位後，旅客可於新航旗下旅遊體驗平台 Pelago.com 預訂旅遊體驗時輸入訂位代號，即可享最高三次九折優惠；PPS Club 與 KrisFlyer 會員每消費新幣 1 元，還可累積3哩 KrisFlyer 哩程。旅客亦可透過 Kris+ 生活生態圈 App，在新加坡享有合作夥伴提供的購物、餐飲及生活優惠，打造更完整豐富的旅程體驗。

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