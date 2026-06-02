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賞花順便住一晚溫泉飯店，六月必去「這裡」，繡球花都開滿了！

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌

【文・KKday旅遊生活誌】

隨著六月到來，陽明山正迎來最夢幻的繡球花季！滿山浪漫花海是初夏最美的視覺饗宴。不過光賞花還不夠，最內行的玩法是順便住一晚溫泉飯店。拍完美照後躲進山林祕境，泡進乳白色的「美人湯」中，讓身心徹底解壓。這裡少了一點城市喧囂，多了一份大自然的療癒。別再猶豫了，快趁著花期，為自己安排一趟兼具賞花與泡湯的初夏微旅行吧！

陽明山溫泉介紹

陽明山溫泉指的是位於大屯火山區域內的溫泉，它是源於火山作用而生的地熱，大屯火山源源不絕的地熱資源也讓陽明山的溫泉資源不虞匱乏，吸引無數遊客前來享受。陽明山溫泉泉質屬於「白磺泉」，白磺泉泉色呈現一種透明偏乳白的色澤，泉水滑順、對皮膚也不錯，泡起來相當解壓放鬆，因此陽明山溫泉獲得了「美人湯」美名～

究竟陽明山溫泉跟北投溫泉差在哪裡呢？北投溫泉泛指位於「北投區」的溫泉，北投溫泉泉質多樣，其中一個泉源「龍鳳谷」就位在陽明山內，北投溫泉與陽明山溫泉可謂親戚啊（？）也與關子嶺溫泉、四重溪溫泉並列台灣四大溫泉呢！另外陽明山溫泉又分為前山與後山，前山靠近北投溫泉區，後山則靠近金山。

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天籟渡假酒店

陽明山天籟渡假酒店位於金山區，因為位於陽明山溫泉後山，所以開發較晚水源比較沒有被破壞，是很值得一去的泡湯秘境！光是大眾池就有近2000坪的空間，包括溫泉、冷泉、冰水池、按摩池、水柱池、烤箱與露天裸湯等，總共13個溫泉池，再加上他們以現代簡約風格著稱，山景環境加上設計造景就是視覺享受而且很好拍（笑），而且在指定時間還可以體驗煮溫泉蛋DIY，真的超有趣～

陽明山天籟渡假酒店的獨立湯屋評價也不錯，設施很完整便利。湯屋依照等級有4種選擇，最基本的是「風雅湯屋」同時容納兩人沒問題，再高級一點則是「精品湯屋」，或者也可以選擇客房湯屋，泡完湯還可以小休息一下，舒服到不能更舒服啊～

雀客藏居/中國麗緻大飯店

2022年改名成雀客藏居台北陽明山溫泉飯店的陽明山中國麗緻大飯店，提供大眾溫泉池、戶外游泳池與溫泉客房，大眾池空間寬敞，男女分開以打造更加自在舒適的泡湯體驗；泉質也很舒適，泡完溫泉休息一下還可以游個泳來個徹底的放鬆。

至於溫泉客房的空間也超級寬敞，雅緻溫泉房提供單人溫泉池，紗帽溫泉房的獨立溫泉池則可以容納兩個人。客房內的泉池迎著大面山景，療癒到不行呢！選擇一泊二食方案的旅客享有一份簡餐以及隔日的早餐，簡餐精緻美味，很好吃但不太會有負擔；而早餐則有中式、西式與素食可選擇，也深受好評。

溫泉會館推薦

菁山遊憩區

如果你不想離台北太遠，又想遠離都市的喧囂，那麼陽明菁山遊憩區就是你的最佳選擇！這裡距離市區只要半小時的車程，是陽明山國家公園唯一合法的渡假遊憩區，四周有七星山、大屯山等群山環繞，景色壯麗幽靜宜人。整個園區有餐廳、露營區、獨棟別墅、湯屋等多種設施，生態旅遊或度假享受都很可以！在湯屋的部分，有單純泡湯的浴池或是全套配備的木屋溫泉客房可以選，非常經濟實惠～這個高CP值為菁山遊憩區吸引了不少泡湯客呢。

度假村內有不同的住宿營區——包棟獨享溫泉池的「小木屋」、半露天景觀陽台泡湯的「菁山遊憩區」以及豪華懶人露營區「趣兒Chill：藍鵲菲菲」，小木屋另有提供寵物的專屬房，如果要入住記得預定喔。全家一起到陽明山玩的旅客，可以直接入住菁山的獨棟小木屋，小木屋容納2~6人，裡面就直接有溫泉浴池囉，在房間就泡好泡滿太幸福了吧！

豪華露營區要再往上開幾個路程才會到，是免搭帳的豪華懶人露營區，含一泊三食、獨立衛浴。走出帳外俯瞰台北盆地裡燈火通明的城市夜景，抬頭上望即是繁星點點的夜空，早上又能看見晴空萬里的藍天。在這裡能觀山賞星、露營泡湯、享用美食，在大自然的擁抱裡慢下匆忙腳步、放鬆身心。

水溫泉渡假會館

陽明山水溫泉渡假會館配備溫泉客房、雙人湯屋、戶外景觀溫泉、戶外游泳池、水療SPA區等設施，露天大眾池即擁有冷、溫、熱三種泉池以及水療區，可以一次體驗到多種享受，而且前後左右都被深綠色山景包圍，彷彿到了另一人間仙境一般。偏好泡裸湯的旅客也有半露天的景觀裸湯可以選擇。值得一提的是，水溫泉會館的露天泳池使用的是「山泉水冷水游泳池」喔～

至於獨立湯屋絕對都配備百萬美景，並且100%是天然白磺泉（不加自來水），再加上完善乾淨的環境，CP值真的頗高！而溫泉客房基本上都配備了獨立景觀窗台或陽台，甚至還有半露天泉池，泡湯空間寬敞舒適之餘，景緻實在醉人啊！

馬槽花藝村

馬槽溫泉的泉源來自馬槽溪谷一帶，屬於陽明山溫泉之一，泉質除了白磺泉之外也有青磺泉喔！而馬槽花藝村已經是陽明山溫泉的老品牌了，因為跟泉源非常近，泉質可是超級好的喔，但需要注意馬槽花藝村沒有提供毛巾備品，需要自己準備～

這裡有男女分開的露天大眾池，也有20幾個不同大小的半露天湯屋可以泡湯，而且離竹子湖很近，安排觀光行程超順暢，湯屋裡頭有冷熱雙池，溫泉池空間也相當足夠喔！

出霧溫泉會館

出霧溫泉會館的湯房空間設計寬敞，每間都規劃了13坪以上的空間，家具設計以硬木為主，泡在陽明山溫泉中的同時能沉浸在木頭香之中，讓心靈更安定。而泉池的景觀每間都有點不太一樣，最基本的是仰山客房與河谷套房，可以品味窗外霧氣繚繞後營造的遺世獨居感。

延伸閱讀>>日本新幹線訂票攻略》2026日本鐵路買票/訂位/取票/時刻表/路線圖

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繡球花 賞花 溫泉

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