2027～28年河輪產品朝年輕、精緻化、個性化轉型 歐洲河輪需求增長 新船、新品牌陸續加入戰局

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河輪因具備舒適、慢節奏與高品質服務特性，在後疫情時代快速成為高端旅遊市場焦點，台灣開始出現更多包船經營與客製化行程，甚至獲得獎勵旅遊市場青睞。然而河輪旅遊的產品也不斷進化，除了目標族群逐漸增加，河輪業者的操作也與過往有很大不同。

🛳️ 歐洲河輪主要航道與特色整理 ✨

根據市調公司Grand View Research, Inc.最新發布的報告顯示，預計從2026年到2033年，內河遊輪的複合年增長率將達到14.4%。全球河輪市場在2024年的規模約為56億美元，預估到2030年將成長至約107億美元。

✨ 2026年歐洲河輪受矚目新船/新品牌

🛳️ AmaWaterways－AmaSofia 🛳️ AMADEUS River Cruises－AMADEUS Aurea 🛳️ Emerald Cruises－Emerald Astra 🛳️ king River Cruises－新一代Longships 🛳️ Uniworld－S.S. Emilie 🛳️ Tauck－MS Lumière 🛳️ Trafalgar River Cruises（新品牌加入） 🛳️ Emerald Astra 🛳️ National Geographic：Connect（新品牌加入）

🔍 觀察 ➊ 河輪市場歐洲競爭激烈 海上郵輪公司加入戰局

另據多家市調機構的統計，歐洲目前約占全球河輪市場5成以上，是全球最大河輪市場核心；全球河輪約有70%～80%的河輪都集中在歐洲，2026～2028年間，歐洲河輪市場預計至少有約25～35艘新船投入營運。

河輪的商機，也吸引不少海上遊輪業者投入。2024年的名人遊輪以Celebrity River Cruises宣布進軍歐洲；國家地理－林德布拉德探險2026年宣布進軍歐洲河輪市場，將探險精神帶到歐洲河輪操作。

除了自立門戶，更有以併購、聯盟、品牌授權等方式進入市場，例如龐洛郵輪則是收購Aqua Expeditions，保留原品牌後，主打特殊路線航行；Seabourn 2025年選擇與Uniworld建立深度合作關係，共同推出「海河聯航」組合行程。迪士尼郵輪透過其「Adventures by Disney」品牌，選擇與AmaWaterways合作，租用AmaWaterways的船隻，在船上配置迪士尼的導遊和主題活動，提供獨特河輪體驗。

🔍 觀察 ➋ 2027～28河輪產品看趨勢 個人化、短天數航程拓展市場

國際河輪產品目前已開賣到2028，仔細觀察各家行程規劃，不難看出近年歐洲河輪產品，從過去的「航線觀光」轉向「目的地沉浸」，延長停靠與城市深度體驗成為新主流，甚至加入探險元素，專家導覽、主題策展逐漸成為高端河輪新特色，包括葡萄酒品飲、高爾夫假期、美食文化、藝術、音樂等主題。

隨著主題、探險航程加入，參與的年齡層也開始下修，就連陸上觀光的設計，也從過往靜態的觀光，導入參與度更高的活動；以往長天數的河輪規劃，也開始出現「碎片化高端旅遊」，同時透過積極發展秋冬肩季市場降低旅遊門檻，吸引年輕族群。

Avalon艾凡隆河輪台灣區總代理總經理李怡萍指出，品牌透過「Active」與「Discovery」系列行程，加入單車、健行、皮划艇、烹飪教室與藝術體驗等活動。相較傳統河輪以退休族為主，艾凡隆河輪客群特別受到跨世代家庭與中壯年FIT旅客歡迎。

✨ 河輪旅客年輕化驅動因素

①體驗型旅遊興起，年輕族群偏好深度文化旅行。 ②社群媒體帶動歐洲河岸風景與精品旅遊熱度。 ③「小船、慢旅、精品感」符合新富裕族群需求。 ④戰後嬰兒潮多代同遊增加，家庭客與40歲上下族群比例提升。 ⑤河輪公司增加單車、美食、健行、夜泊等年輕化設計。 ⑥船公司提供短天數4～5天產品，降低旅遊門檻（如時間、金錢等）。 內河遊輪乘客平均年齡 （2019～2024年） Cruise.co.uk近期調查近50萬份遊輪預訂數據，研究發現，2024年內河遊輪乘客平均年齡為55歲，低於2019年的66歲。

🔍 觀察 ➌ 台灣消費族群輪廓逐漸明顯 對價值的需求大於價格

世界遊輪聯盟執行長方世宗指出，台灣河輪市場目前仍處於「高齡、高消費、高旅遊經驗值」的典型特徵，疫情之後，熟齡族群的旅遊意願明顯回升許多；隨著台灣邁入高齡化社會，河輪對高齡族極具吸引力，未來市場值得期待。

晴天旅遊總經理饒姿華指出，河輪主要客群多半屬於已多次造訪歐洲的「新富裕階層」，旅行更重視旅程中的舒適、節奏感與專屬體驗。僑興旅行社總經理何顯騏認為，河輪通常需提前1至2年規劃，在開盤初期便必須提前鎖定航空座位。主流河輪其中第二、第三層的套房最受高端客群青睞，品牌尤是高端旅客的重要考量。不過河輪真正的價值核心，是在岸上行程的整合能力與文化導覽深度，必需在中文服務與國際體驗之間取得平衡，才能保有河輪的氛圍。

🔍 觀察 ➍ 客製化開拓市場 讓台灣市場更貼近河輪

從2026～28年的河輪布局中，台灣業者選擇深耕歐洲、以品質著稱的大品牌河輪合作，採取多方合作的策略，透過包船、或是運用自己擅長的地接規劃資源，把原本適合老外的產品，包裝成適合台灣市場的旅遊行程。

目前台灣業者最常使用的品牌如Uniworld、Viking、Avalon、AmaWaterways、Amadeus、泛歐、SCENIC、Emerald、VIVA Hapag-Lloyd以及Riverside等。同時鎖定操作較為成熟的歐洲熱門航線。方世宗認為，各河輪在構造上大同小異，主要的差異化在於硬體設施、服務品質、餐飲變化以及岸上觀光的安排。

波蓮國際總經理鄭光仁表示，旅行社採取「聯合包船位」模式，能同時兼顧規模、風險與產品控制力，避免業者同質性產品競爭，目前波蓮國際主要以切分船位的方式，讓有興趣的旅行社共同銷售，也可避免同質競爭。

在陸地行程規畫上，尊榮旅遊長程線線控經理林佑庭認為，船公司陸地產品對台灣旅客來說常有「看太多教堂」或「語言不通」的困擾，岸上行程自主操盤，這意味著行程可以根據台灣旅客的喜好調整，同時增加當地特色美食體驗、保留更多自由探索時間。

河輪仍屬高價位產品，天海旅行社總經理林淑君指出，河輪具備更精緻、更深入、更主題化的旅遊特質，尤其歐洲河輪多停靠市中心，岸上觀光便利，甚至小資族也願意嘗試的新型態旅遊。為降低旅遊門檻，採中國大陸轉機模式，大幅降低旅行成本，在價格上也更有競爭力。

(資料來源＝Cruise.co.uk)

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