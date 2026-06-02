搶攻高端旅客體驗升級 高艙等收益成重要獲利來源 商務艙、豪經艙 訂位成長率連年攀升

全球旅遊熱度持續升溫，旅客對搭飛機的期待也正在改變。近年多家航空公司陸續投入巨資升級商務艙、豪華經濟艙與機上服務，原因很簡單：越來越多旅客願意花更多預算，換取更舒適、更有隱私的飛行體驗。尤其長程航線動輒十多個小時，能否好好休息、享受旅程，已成為許多人選擇航空公司的重要關鍵。當搭飛機不再只是移動過程，前艙體驗也成為航空公司吸引高端客層的重要方向。本期旅報特別分析聯合、達美、紐西蘭與新加坡航空，如何透過客艙升級布局高端客群市場。

聯合航空 擴大商務艙 高端客成金雞母 收入成長11%

聯合航空升級後的Polaris套房，旅客可享受更舒適的飛航體驗。

當航空市場逐漸擺脫價格競爭，航空公司的獲利結構也明顯轉向高端客群。以聯合航空為例，2025年第4季高端客艙營收年增9%，主艙僅成長約7%；全年來看，高端客艙收入成長約11%，標準與基礎經濟艙則下滑約5%。數據顯示，航空公司獲利重心已從後段機艙，轉向前段高艙等市場。

值得關注的是，高端客群樣貌也在改變。聯合航空觀察到，「Premium Leisure Travelers（高端休閒旅客）」逐步成為核心收益來源之一，高艙等市場已不只是商務需求，而是延伸至高消費能力的休閒旅遊市場。

聯合航空執行長Scott Kirby直言，未來獲利關鍵，來自高端休閒旅客、國際企業需求、會員忠誠計畫及大型樞紐優勢，航空業競爭邏輯正從「價格競爭」轉向「高價值客戶經營」。

升級Polaris 搶攻高端客

聯合航空近年積極升級高端產品，新機配置8席Polaris Studio商務艙套房座位、56席Polaris商務艙座位，以及35席Premium Plus豪華經濟艙座位，高端座位占比居全球航空公司前段班，展現聯合航空押注高端市場的策略方向。

這樣的改變，不只是硬體升級，而是整體產品思維的調整。聯合航空近年投入數十億美元升級Polaris套房、擴建貴賓室、提升機上餐飲與服務，同時推出多元票價方案，希望從不同需求中，創造更高收益。

對航空公司來說，高艙等真正「值錢」的地方，在於它創造的利潤，往往遠高於經濟艙。聯合航空便指出，長程航線上一個Polaris商務艙座位，收益往往可達經濟艙數倍。高端化浪潮也改變航空公司機隊策略，從過去追求經濟艙載客量，轉向提高高端客艙比例，如聯合航空新一代787-9，不僅增加商務艙與豪華經濟艙座位，還同步減少經濟艙配置。

未來，新一波的高艙等競爭，正揭開序幕。

✨聯合航空高艙等競爭關鍵要訣✨

➊ 提升高艙等座位佔比，增加前艙座位，同步減少經濟艙配置。 ➋ 獲利重心轉向高艙等，積極經營高價值客戶。 ➌ 升級高艙等設備，如新的升級版Polaris套房商務艙。

紐西蘭航空 全新787-9客艙 重塑長程旅行高端體驗

豪華商務艙Luxe可雙人面對面用餐。

近年航空市場吹起一股「高艙等」，不少旅客搭飛機時更在意旅程舒適度，尤其長程航線動輒10多個小時，能不能好好睡一覺、有沒有自己的空間，逐漸成為許多人訂票時的重要考量。紐西蘭航空也發現，旅客對於舒適性、隱私以及整體身心體驗的重視明顯提升。看準這股趨勢，今年3月底正式在「台北－奧克蘭」航線導入全新787-9夢幻客機客艙。

紐西蘭航空台灣分公司業務經理于莛樂表示，過往高艙等主要由退休族或高齡族群支撐，但現在觀察到30歲左右的中生代消費族群（如蜜月客、高端休閒旅遊）顯著增加。旅客越來越願意為更好的睡眠品質與個人空間付費，而且機艙設計靈感皆源自紐西蘭元素，旅客從登機那一刻起，旅程就正式開始。

隱私、舒適與旅遊體驗「高艙等」化

全新787-9客艙前艙最大的亮點之一，是全新的豪華商務艙Luxe。除了有完整拉門設計，強調隱私感之外，座位像小型包廂，腳墊甚至能當成陪伴座椅使用，兩人可以面對面用餐，被譽為「空中餐廳」；豪華經濟艙則是另一個近年很受歡迎的選項。比起傳統經濟艙，它多了更大的座位間距、固定式椅背設計，以及兩側隱私翼板，長途飛行舒適度明顯提升，特別受到年輕族群、蜜月客與家庭客青睞。

此外，紐航招牌的Skycouch空中沙發依舊很有特色，能把同排3個座位攤平成平躺床鋪，對帶小孩出遊的旅客來說，實用性相當高，並榮獲2026年最佳經濟艙大獎肯定。

除了升級硬體，紐航也積極與旅遊同業合作，包括推出開票獎勵、豪華經濟艙贈送機場貴賓室等方案，希望讓更多旅客願意嘗試不同艙等體驗。台灣市場一直是紐航長程航線中表現相當亮眼的一站，因此未來除了計畫增班外，也會持續把最新客艙產品優先放進台灣航線。

✨紐西蘭航空高艙等競爭關鍵要訣✨

➊ 全新豪華商務艙Luxe，打造雙人「空中餐廳」。 ➋ 豪經艙與Skycouch兼顧價格與高CP值體驗。 ➌ 持續推出同業開票獎勵支持同業銷售。

達美 打造高端客尊榮體驗 斥資10億美元升級A350-1000

達美航空升級A350-1000客機及推出新一代「達美至臻商務艙（Delta One® Suite）」，提升強化高端市場競爭力。

近年航空市場掀起「高艙等革命」，航空公司逐漸發現，真正創造高收益的，不是最多旅客，而是願意支付高票價的高端客群。

達美航空台灣總代理達盛旅行社總經理汪翠雲分析，航空公司近年大舉投資高艙等，主因在於收益結構改變。依達美長期觀察，較少數的高端客群卻能貢獻大部分的收益，尤其長程航線更為明顯，一張台北飛美國的商務艙機票，往往等同數位經濟艙旅客總收入，即使商務艙座位有限，卻是整條航線收益核心。

她指出，達美近年持續深耕高艙等市場，目前「台北—西雅圖」航線A350-900客機配置套房式「達美至臻商務艙」，近期更斥資超過10億美元升級A350-1000客機，並推出新一代「達美至臻商務艙」，同時首度將套房式商務艙導入既有A330-200與A330-300機隊，強化高端市場競爭力。

套房式商務艙 高艙等標配

汪翠雲認為，「套房化」已成新世代商務艙趨勢。達美預計至2030年，約90%的達美至臻商務艙座位將配備滑門式套房，搭配寬敞個人空間、大尺寸娛樂螢幕及專屬點心吧等設計，全面提升旅客體驗。

高艙等競爭也從空中延伸到地面。達美推出「至臻商務艙專屬登機報到」，搭配高端定位的「達美至臻商務艙貴賓室」與「達美飛凡貴賓室」，讓旅客從報到、候機到登機，都能享有尊榮體驗。她認為，現今高端旅客重視的已不只是座位，而是整趟旅程的尊榮感及整體體驗。

此外，高艙等市場也逐漸年輕化。汪翠雲表示，除傳統商務人士外，科技業、新創工作者與年輕家庭，也更願意為長程飛行舒適度買單。豪華經濟艙成長尤其快速，「多花一點錢、讓旅程舒服一點」已成新消費觀念。

可以預見，未來航空市場的新戰場，將是高艙等與高端旅客體驗的全面競爭。

✨達美航空高艙等競爭關鍵要訣✨

➊ 打造整趟旅程高端體驗，如商務艙專屬登機報到服務，從抵達機場即展開尊榮體驗。 ➋ 提升高艙客艙配置，斥資升級新一代「達美至臻商務艙」。 ➌ 達美尊尚客艙高CP值，更多旅客享受舒適飛航體驗。

新加坡航空 看好高端旅遊需求 斥資11億新元升級商務艙及KrisWorld

2024年12月新加坡航空宣布，將投入11億進行艙等升級計畫，雖然這過程歷經新冠疫情及航空供應鏈等因素延宕，但新航還是花了6年與乘客和利益相關者廣泛溝通，共同設計下一代長途客艙產品。

「了解旅客需求」一直是新航機艙改裝前的例行重點工作，更影響著航空公司收益。新加坡航空2025/26財政年度第三季度財務報告中，每座位公里收入增長4%，報告中也指出，受到年末市場需求維持強勁，整體載客率穩定在87.5%高位，財報中明確提及「健康的高端旅遊需求強勁」，是推動公司業績增長的重要因素，可見高級艙等在該季度對新航的營收和收益率產生了佔有重要地位。

全新機艙軟、硬體升級

2026下半年到2027年初登場

新航斥資新幣11億，以全新的長程線客艙產品改造其41架A350-900，包含7架超長程機型上的頭等艙及長程和超長程機型上的商務艙。新客艙產品也將應用於未來交機的波音777-9機型上。優選經濟艙及經濟艙將更新以提升旅客的搭乘體驗。改版後的新航KrisWorld銀刃機上娛樂系統將提供旅客更多個人化、更多元的娛樂選項。

新航全新設計的長程線頭等艙、商務艙、優選經濟艙與經濟艙的客艙產品、升級的餐飲體驗、次世代KrisWorld機上娛樂系統，以及全新機艙軟體與設施，將於2026下半年到2027年初逐步亮相。新航首架客艙更新後的Airbus A350-900長程機型，則預計將於2027年第一季投入飛航服役。

新加坡航空即將推出的長途頭等艙、商務艙、特選經濟艙和經濟艙客艙產品的全部細節，以及最新版本的 KrisWorld 機上娛樂系統，將在新加坡航空首架波音777-9和改裝後的A350-900機投入使用前夕公佈。

✨新航高艙等競爭關鍵要訣✨

➊ 艙等設計前長時間的目標客戶訪查。 ➋ 考量航點需求（A350-900ULR直飛新加坡與美國舊金山、紐約(JFK和紐華克)。） ➌ 精準瞄準客戶需求。（頭等艙、商務艙讓乘客放鬆或高效工作、優選經濟艙和經濟艙乘客提升旅搭機體驗。）

（文＝莊士賢、林宥銣、吳育光 圖片提供＝聯合、達美、紐航、新航）

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