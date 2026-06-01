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飛東京旅客有福了！「長榮航空」吃得到和牛 還有「百年名店甜點」打造味蕾極致饗宴

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／長榮航空提供
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隨著夏季旅遊旺季即將到來，長榮航空（EVA Air）再度引領空中美食潮流，為往返東京的旅客獻上道地的日式美味。即日起至 2026 年 6 月底，搭乘由東京（成田/羽田）飛往台灣（桃園/松山/高雄）回程航班的旅客，將能搶先體驗這場名為「長榮美食雲端旅行——東京篇」的味覺饗宴，為您的旅程畫下最完美的句點。

圖／長榮航空提供
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長榮航空深知旅客在旅行尾聲的疲憊與依戀，特別將東京的城市精華濃縮於機上餐點中。商務艙旅客可品嚐到極致細膩、口感軟嫩入味的「黑毛和牛豆腐煮」，以及充滿辛香層次感的「紅咖哩海鮮雞汁飯」；經濟艙同樣誠意十足，端出香氣四溢的「香蒜海蝦炒飯」與經典的「咖哩豬排飯」，以熱騰騰的佳餚為旅客補足返回崗位的元氣。

圖／長榮航空提供
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不僅如此，此次更引進東京百年傳奇甜點，讓雲端饗宴層次升級。包括創立於 1834 年的「千疋屋」蘋果雪酪，帶來清甜純粹的果香；以及名店「文明堂」長崎蛋糕，以頂級蜂蜜製作的濃郁香氣，搭配口感細緻、外層柔嫩的銅鑼燒餅皮，每一口都是道地的江戶風情。追求精緻體驗的商務艙旅客，亦可提前預選多樣化的網路獨享餐。

圖／長榮航空提供
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而在台灣航空美食圈中，華航（China Airlines）近期也不遑多讓，與享有「甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊跨界聯名，推出七款融合台灣在地風味的特色點心與飲品。從屏東檸檬老奶奶檸檬餅乾、台東紅烏龍茶香蛋捲，到創意十足的烏魚子牛軋餅，搭配插畫家陳又凌設計的溫暖風格包裝，為航程增添了趣味與驚喜。無論是長榮的東京職人味，還是華航的台味法式風，這兩大航空公司的用心，無疑讓飛機餐從航程中的點綴，變成了令人期待的亮點。

圖／中華航空提供
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