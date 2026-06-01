韓國全新《鯊魚寶寶》親子體驗展開賣 618大促「機票優惠99元起」

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑期旅遊買氣持續升溫，面對油價、匯率與住宿價格波動，旅客對旅遊優惠與彈性規劃的需求更加明顯。KKday 延續旅遊熱度，6月線上優惠接力開跑，讓錯過「台北國際觀光博覽會」旅展現場優惠、或仍在比較行程的旅客，也能在線上把優惠補回來。 KKday 表示，今年旅展期間各家業者以機票優惠、買一送一、萬元出國、親子行程與長線早鳥商品搶攻暑期商機，也反映旅客在高成本環境下更重視價格彈性與一次到位的行程規劃。旅展後仍有不少旅客尚未完成暑假與秋季行程安排，因此在6月將以「線上優惠接力」方式，從「會員日」、「618」到主題式旅遊商品，提供更彈性的下單選擇。在6月優惠涵蓋會員日1折起、點數加倍送；618當天加碼搶全站1折、買一送一、99元機票；全球運動賽事折扣優惠、韓國人氣體驗、親子新品與歐美紐澳長線包車優惠等。會員單筆訂單達5000元，也有「KKday 100萬旅遊金」抽獎資格。 MLB 休士頓太空人主場、新加坡 F1機票與住宿包套、釜山海雲台列車 除了價格優惠，6月也呼應旅展後延續的多元旅遊需求。全球運動賽事商品6月整月推出滿4,000元享95折、最高折500元優惠，適合規劃

2026-06-01 08:00