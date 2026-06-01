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韓國全新《鯊魚寶寶》親子體驗展開賣 618大促「機票優惠99元起」

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首爾親子展《鯊魚寶寶》AI 展覽。　圖：KKday／提供
首爾親子展《鯊魚寶寶》AI 展覽。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑期旅遊買氣持續升溫，面對油價、匯率與住宿價格波動，旅客對旅遊優惠與彈性規劃的需求更加明顯。KKday 延續旅遊熱度，6月線上優惠接力開跑，讓錯過「台北國際觀光博覽會」旅展現場優惠、或仍在比較行程的旅客，也能在線上把優惠補回來。

KKday 表示，今年旅展期間各家業者以機票優惠、買一送一、萬元出國、親子行程與長線早鳥商品搶攻暑期商機，也反映旅客在高成本環境下更重視價格彈性與一次到位的行程規劃。旅展後仍有不少旅客尚未完成暑假與秋季行程安排，因此在6月將以「線上優惠接力」方式，從「會員日」、「618」到主題式旅遊商品，提供更彈性的下單選擇。在6月優惠涵蓋會員日1折起、點數加倍送；618當天加碼搶全站1折、買一送一、99元機票；全球運動賽事折扣優惠、韓國人氣體驗、親子新品與歐美紐澳長線包車優惠等。會員單筆訂單達5000元，也有「KKday 100萬旅遊金」抽獎資格。

▲MLB 休士頓太空人主場門票熱賣中。　圖：KKday／提供
▲MLB 休士頓太空人主場門票熱賣中。　圖：KKday／提供

MLB 休士頓太空人主場、新加坡 F1機票與住宿包套、釜山海雲台列車

除了價格優惠，6月也呼應旅展後延續的多元旅遊需求。全球運動賽事商品6月整月推出滿4,000元享95折、最高折500元優惠，適合規劃 F1、MLB 等海外賽事旅遊；韓國釜山人氣交通體驗「海雲台藍線公園｜天空膠囊列車」也將於06/08-06/14推出期間限定方案，購買2人乘車券最多可4人一起搭乘。

▲釜山「海雲台列車」6月限定方案。　圖：KKday／提供
▲釜山「海雲台列車」6月限定方案。　圖：KKday／提供

獨家代理首爾《鯊魚寶寶》AI 體驗展、歐美專屬包車服務

暑期親子旅遊方面，KKday 獨家代理韓國全新親子體驗商品「《鯊魚寶寶》體驗：揭開神秘海洋的面紗」，世界首創《鯊魚寶寶》AI 體驗展，將於首爾「東大門設計廣場」開幕，即日起至06/17推出超級早鳥票五折優惠。

長線旅遊則同步推出「歐美日」、「紐澳日」、瑞士通行證與歐美紐澳專屬包車等優惠，其中「會員日」活動期間，歐美紐澳 KKday 專屬包車滿20,000元折1,200元。

KKday 提醒，6月期間購買指定旅遊商品，不僅可享折扣、點數或限時優惠，只要單筆訂單滿5,000元並於10/30前完成使用，即可同步取得「百萬旅遊金」抽獎資格。旅客可依照暑假、秋季或下半年連假需求，先在線上完成行程規劃，用更彈性的方式接續旅展後的旅遊優惠。

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