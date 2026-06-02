8米高巨型南瓜來了！ 苗栗「造橋南瓜節」移師龍昇湖畔 連4天登場 夢幻南瓜隧道、集點抽獎免費拍

已經連續舉辦18年的「造橋南瓜節」，今年特別移師到美如仙境的「造橋龍昇湖畔」，自6/5起連續4天盛大登場，不僅保留了歷年瘋傳IG的夢幻綠色隧道，更破天荒搬出8米高的超巨型南瓜氣球迎客，結合山光水色的絕美景致，成為初夏必去的打卡第一站！

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今年以「山光．湖色」為主題，造橋鄉公所與龍昇社區聯手大玩創意，「2026造橋南瓜節｜瓜樂造橋」將龍昇湖畔化身為如夢似幻的童話世界，最受矚目的絕對是高達8公尺的「超巨型氣膜南瓜」，亮眼造型遠遠看就超級療癒！

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現場還有綠意環繞、消暑漫遊的「招牌環湖南瓜隧道」，陽光穿透藤蔓灑落，與結實纍纍的南瓜交織出夢幻光影，怎麼拍都像仙境，重點是全程「免費參觀」。

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6月6日上午09:00將迎來盛大的開幕儀式，活動期間安排了浪漫的薩克斯風音樂饗宴，更規劃了熱鬧的農特產市集、趣味DIY與各式在地特色美食，還同步安排「找尋南瓜精靈」集點抽獎，只要在現場集滿點數，就有機會把價值699元、極具質感的《橋間●拾景》溫變典藏杯帶回家。

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2026造橋南瓜節｜瓜樂造橋

．活動時間： 115年6月5日（五）～ 6月8日（一）

．開幕儀式： 6月6日（六）上午 09:00

．活動地點： 苗栗縣造橋鄉 龍昇湖畔

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