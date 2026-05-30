台灣旅客1到4月出國較114年增19.3% 近4成赴日本

根據交通部觀光署最新統計，今年1到4月台灣旅客出國人數達到712萬1102人次，較去年同期成長19.3%；其中仍以日本最受台灣旅客歡迎，有37.3%旅客出國是去日本旅遊。

交通部觀光署日前公布今年1到4月的國人出國旅客人次，今年1到4月出國人次高達712萬1102人次，較去年同期成長19.3%；不過，若以今年各月份來看，今年4月出國人次為175萬5897人次，是今年以來較少旅客出遊的一個月。

若以旅客出國目的地來看，今年1到4月最受旅客歡迎的還是日本，出國旅客人次中有37.3%選擇赴日旅遊；其次則是中國，比例約16.7%；排名第3的則是韓國，佔比約10.2%。

來台旅客部分，根據觀光署統計，今年1到4月來台旅客人次為299萬657人次，較去年同期成長3.8%；以單一月份來看，今年4月為75萬8613人次，較去年同期成長0.99%。

其中4月份主要客源市場人次及成長率分別為日本10萬9235人次、成長12.33%；港澳11萬6758人次、負成長13.13%；韓國8萬2621人次、成長4.20%。