皮友們快衝台南！ 「七股鹽山 × 彩虹風車花海」變身皮克敏天堂 狂掃12處花菇點、種花小火車解鎖限定明信片

皮友們快衝一波台南啦！台南七股鹽山自即日起至6月21日推出期間限定的「鹹轉海風祭」，有超浪漫的彩虹花海風車綿延，更直接化身「皮克敏天堂」，內含高達6處大花點、6處蘑菇點，連超稀有的「山丘皮克敏」都能在這邊輕鬆入手！

圖／IG@beckhamhong66授權

● 白色鹽山變身！初夏最美「風車花海」超吸睛

圖／七股鹽山臉書

七股鹽山大玩視覺變身，在白雪鹽山旁打造了紅、橙、黃、綠、藍、紫等七彩風車，整片彩虹風車花海迎著海風瘋狂轉動，與藍天白雲、雪白鹽山交織成最夢幻的初夏畫面。就像玩《Pikmin Bloom》闖進了繽紛的花朵世界，成為今年初夏台南最亮眼的打卡新地標，讓皮友拍爆繽紛美照！

● 皮友專屬天堂！12處花菇點、稀有「山丘皮克敏」必收

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台鹽表示，七股鹽山因為腹地遼闊且遠離市區，避開了市區「一菇難搶」的激戰區。園區內狂塞了「6處大花點」與「6處蘑菇點」，讓玩家打菇打到手軟。更棒的是，這裡還能掃到稀有的「山丘盆」，加上「全國最大招財貓」、「6號小島風車」、「水晶鹽怪」等鹽山專屬地景明信片（美片），絕對成為皮克敏玩家（皮友）口中的私房天堂！

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● 坐「種花小火車」解任務、吹海風、免費拿柴柴防蚊貼

圖／七股鹽山臉書

配合活動，園區更貼心推出「海風轉轉Walk」互動玩法及限定好康！只要出示皮克敏遊戲畫面，搭乘遊園車（立馬變身種花小火車，路程約8至10分鐘）原價60元現折10元。此外，當日步行達2500步並完成風車打卡，就能免費兌換限量的「柴柴防蚊貼」；出示園區明信片，還能把雪人便利貼或小風車帶回家！

● 玩家搶先體驗！必配一根「台鹽冰棒」才消暑

圖／七股鹽山臉書

熱血皮友玩家搶先開衝並透露：「鹽山附近有山丘盆可以掃，雖然不是純點，但邊散步邊探索真的超療癒！」

貼心提醒大家，南台灣的初夏陽光非常熱情，走累了一定要到休息區買一支經典的「台鹽鹹冰棒」，鹹甜滋味瞬間消暑。把握這場結合鹽業文化、濱海生態與超萌手遊的「鹹轉海風祭」活動只到6月21日，快安排一趟台南輕旅行吧！

七股鹽山【鹹轉海風祭】

•活動日期：2026/05/23 ~ 2026/06/21

•活動玩法：

-當日2500步＋風車打卡送「柴柴防蚊貼」限量800份（兌換處DIY區）。

-出示皮克敏園區明信片送，雪人便利貼 or 小風車 1份（一個玩家限換一份)｜限量200份(兌換處天日曬鹽）。

-出示遊戲畫面 遊園小火車折10元，迎著海風輕鬆種花花。

圖／七股鹽山臉書

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