旅遊目的地「全球IG打卡王」出爐！杜拜哈里發塔奪冠 搜尋量每月破百萬

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著旅遊探索逐漸從搜尋引擎轉移到社群媒體，一張吸睛的照片如今比任何觀光宣傳活動都更具傳播力！Google 首次指出，Z世代比起透過搜尋引擎，更傾向於透過 TikTok 和 Instagram 發掘旅遊目的地。基於這個現象，「PlayersTime」最新發布《The World’s Top Instagram Travel Hotspots in 2026》，整理2026年全球最具 Instagram 話題性的旅遊目的地。

「PlayersTime」建立一套「Instagram 話題性分數」（Instagrammability Score）來編製這份報告，結合並透過「Ahrefs Keyword Explorer」分析的全球每月 Google 搜尋量，以及 Instagram 與 TikTok 上的跨平台 hashtag（標籤）使用量。這份指數涵蓋超過240個地點，分為三大類別：城市、地標，以及特殊景點。所有數據皆標準化為0至100分，並整合成單一分數，其中 Instagram hashtag 數量被賦予更高權重，以反映其作為旅遊靈感主要來源平台的地位。（※ 完整資料集「The most Instagrammable places 2026」可參考下載。）

世界最高建築「哈里發塔」（Burj Khalifa）在全球地標排名中以滿分100分居首，累積超過1,010萬則 Instagram 與 TikTok 標註貼文，以及每月110萬次 Google 搜尋量，是整份資料中唯一突破百萬搜尋量的地標；緊隨其後的是「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower），得分為73.22。這個結果或許不令人意外，但它在社群媒體與搜尋量上的穩定表現，反映出某些全球性地標歷久不衰的吸引力。

▲2026全球最熱門 IG 打卡地標。 圖：PlayersTime／提供

報告也囊括其他重點如下：

．「哈里發塔」是全球社群媒體上最受歡迎的地標，Instagram 話題性分數達100分。它在 Instagram 與 TikTok 上累積超過1,010萬則標註貼文，也是分析中唯一每月 Google 搜尋量突破百萬的地標（110萬次）。

．擁有「哈里發塔」的杜拜（Dubai）同樣以滿分100分登上全球城市排行榜首位，成為世界上最具 Instagram 話題性的城市，也是唯一同時在兩個類別中奪冠的目的地。

．「艾菲爾鐵塔」以73.22分位居全球第二大 Instagram 話題地標，擁有863萬則標註貼文，以及平均每月66.2萬次 Google 搜尋，再次證明經典地標的長久魅力。這項結果也使巴黎成為地標排行榜中出現次數最多的城市，共有三個景點進入全球前20名。

．美國「大峽谷南緣」（Grand Canyon South Rim）以47.25分排名第三，來自475萬則標註貼文與每月69.6萬次 Google 搜尋。緊接其後的是紐約「時代廣場」（Times Square），以44.44分排名第四，擁有582萬則標註貼文與每月20.5萬次搜尋量；「時代廣場」也是美國所有地標中社群貼文數最多的景點。

．歐洲共有8個地標進入全球前20名，數量居各洲之冠，其中法國就占了3個名額「艾菲爾鐵塔」、「羅浮宮玻璃金字塔」、「巴黎聖母院」，使巴黎成為整體榜單中最具代表性的城市。

．「馬丘比丘」（Machu Picchu）是全球前20名中唯一來自南美洲的景點，以39.12分上榜，擁有276萬則貼文與每月92.8萬次搜尋量，是少數文化價值與社群熱度同樣強烈的地標。

．多洛米蒂山脈的「拉瓦雷多三尖峰（Tre Cime di Lavaredo，屬於橫跨義大利五省的 UNESCO 世界遺產）」累積了406萬則標註貼文，但每月搜尋量僅4.9萬次，是前20名中「視覺曝光與搜尋需求差距最大」的案例，也最能體現人們透過社群動態而非搜尋引擎發現旅遊地點的趨勢。

PlayersTime 資料分析師 Silvana Vladimirova 表示：「到了2026年，人們往往在真正踏上旅程之前，就已經先『體驗』過那些目的地。透過成千上萬張高度相似的照片，某些地方變得瞬間可辨識，甚至在旅客抵達之前，就已經塑造了他們的期待。而這種現象正在加劇。AI 生成的旅遊內容，開始大量充斥於原本由真實旅客主導的社群動態中。隨著 TikTok 等平台持續加快一個地點從默默無聞到人潮爆滿的速度，一個地方的『視覺名聲』與它實際能承受的關注之間，差距只會越來越大。未來五年，真正能改變這份排行榜的，將是那些懂得如何管理這種落差，而不只是追逐流量的目的地。」

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野