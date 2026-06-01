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全台帥哥店員特輯｜來吃東西還是看帥哥？IG爆紅賣鵝肉猛男，加碼水煎包小鮮肉、義大利帥哥主廚

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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最近滑 IG 真的很難不被這間台中鵝肉店燒到！位在台中南屯的「鵝肉鄉」，近期因為賣鵝肉的小鮮肉爆紅，讓不少人笑說：「到底是來買鵝肉，還是來看帥哥？」不過實際吃過後，小編覺得這間不只是話題性十足，鵝肉本身也很有水準，肉質軟嫩又帶有肉汁，難怪能在社群上引起討論。這篇除了開箱台中爆紅的鵝肉鄉，也加碼整理全台高顏值店員美食，包含台南福記水煎包、台北Blackpepper，讓大家一次收藏這份高顏值店員美食清單，不只吃到美食，眼睛也能大飽眼福！

全台帥哥店員｜台中 鵝肉鄉

IG爆紅賣鵝肉猛男，鵝肉本身也真的有實力

第一站先來到台中南屯的「鵝肉鄉」。這間近期在 IG 上爆紅，不少人都是被賣鵝肉的小鮮肉吸引而來，現場話題感真的很強。不過玩笑歸玩笑，真正讓小編留下印象的，還是他們家的鵝肉本身。

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鵝肉吃起來是軟嫩帶有肉汁的口感，不會乾柴，入口能感受到肉香與油脂香氣。這間店原本是爸爸的心血，現在由兒子接手，延續這份老手藝，也讓更多年輕人因為社群話題認識這間台中美食。原本以為只是來看帥哥，結果鵝肉也真的有實力，完全是眼睛跟肚子都被照顧到的一站。

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地址：台中市南屯區中和里南光路27號

電話：04-2470-1115

營業時間：15:00–18:30（週日公休）

全台帥哥店員｜台南 福記水煎包

保證好吃，不好吃免錢！現包現煎水煎包

第二站加碼台南安平的「福記水煎包」。這間是台南在地很有人氣的小吃店，招牌上寫著「保證好吃，不好吃免錢」，光這句就讓人很難不想試試看。現場可以看到水煎包現包現煎，外皮煎得香香脆脆，咬下去裡面是清甜高麗菜與肉餡，口感多汁又不會太膩。

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還有一點值得一試的是，如果喜歡吃辣，很多老饕會推薦把辣椒直接加進水煎包裡，讓辣香跟內餡融合在一起，吃起來更涮嘴。近期這間也因為高顏值店員引起討論，不少人笑說來買水煎包還能順便看帥哥，但認真說，水煎包本身真的也很值得收入口袋名單。

地址：台南市安平區王城里安北路400號

電話：06-391-4179

營業時間：平日 11:00–18:30，週六日 10:00–18:30（週三公休）

全台帥哥店員｜台北 Blackpepper

台北隱藏義大利帥哥主廚，約會聚餐都適合

最後一站加碼台北大安區的「Blackpepper」。這間位在東區巷弄內，是一間由義大利人經營的義式餐酒館，店內從廚師、服務人員到整體氛圍都很有異國感，走進去有種瞬間切換到歐洲小餐館的感覺。除了用餐環境有質感，不少人也提到店內外國店員顏值高、服務親切，完全是適合聚餐、約會，也能順便大飽眼福的一站。

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餐點部分最推薦披薩與托斯卡納海鮮湯。披薩是由義大利主廚現點現做，餅皮香氣明顯，搭配火腿、芝麻葉、起司等配料，吃起來層次豐富又不會太膩；海鮮湯則是料多實在，湯頭鮮味濃郁，搭配麵包吐司條沾著吃特別加分。若喜歡義大利麵，也可以試試肉醬彎管麵或諾爾恰彎管麵，味道濃郁、份量精緻，很適合多人分食多點幾道。

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地址：台北市大安區敦化南路一段160巷39號

電話：02-2741-0166

營業時間：週一至週四 18:00–00:00、週五 18:00–00:30、週六 11:30–14:30／18:00–00:30、週日 11:30–14:30／18:00–00:00

喜歡追台中美食，可以延伸看看台中美食攻略；打算順遊台南的話，台南一日遊行程也幫你整理好了。台北的吃貨族也別錯過台北大巨蛋美食指南！

全台帥哥店員常見問題

鵝肉鄉在哪裡？

鵝肉鄉位在台中市南屯區南光路27號，近期因為賣鵝肉的小鮮肉在社群上爆紅，是台中南屯很有話題的美食店家。

福記水煎包好吃嗎？

福記水煎包是台南安平人氣小吃，特色是現包現煎，外皮香脆、內餡多汁，高麗菜清甜，喜歡吃辣的人也可以加辣椒更提味。

Blackpepper 適合聚餐或約會嗎？

很適合。店內裝潢有質感、桌距寬敞，加上燈光與氣氛都很有異國感，不少人會選擇來這裡約會、慶生或朋友聚餐。

延伸閱讀 >>新莊美食推薦｜300元吃爆銅板小吃！爆汁餡餅、手掌雞蛋糕、清蒸肉圓必吃

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