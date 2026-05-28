快訊

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

買不起只能躺平…房仲不賣房改當包租代管？專家：台灣房市加速走向「日本化」

台股開高走低震盪1,500點 收盤下跌620點、台積電下挫5元

旅展熱潮延燒！KKday 6月暑期優惠接力開跑，「機票99元」、買一送一再抽百萬旅遊金

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者KKday提供
圖／業者KKday提供

台北國際觀光博覽會雖然已落幕，但暑假旅遊熱度仍持續升溫。作為今年上半年大型旅展之一，活動期間吸引大量民眾提前規劃暑期與秋季旅程，也讓國內外旅遊商品買氣明顯攀升。在機票、住宿與匯率波動影響下，旅客對高CP值與彈性行程的需求更加明顯。旅遊平台 KKday官方網站￼ 也延續旅展熱潮，宣布6月推出線上優惠檔期，祭出全站1折起、買一送一及99元機票等限時活動，讓錯過旅展優惠的民眾，仍能在線上搶便宜規劃下半年旅程。

圖／業者KKday提供
圖／業者KKday提供

KKday指出，今年旅展期間以機票優惠、早鳥商品、親子行程與萬元內出國方案最受消費者關注，也顯示旅客在高旅遊成本時代，更傾向一次完成行程安排與預算控管。因此6月將透過會員日、618購物節及主題式旅遊活動接力推出優惠，包含會員日指定商品1折起、點數回饋加倍，以及618當天限量開搶超低價商品。此外，單筆消費滿5,000元，還有機會抽中百萬旅遊金，進一步帶動暑期與連假出遊需求。

圖／業者KKday提供
圖／業者KKday提供

除了價格優惠外，平台也同步鎖定不同旅遊族群推出特色商品。海外運動旅遊部分，6月期間購買F1、MLB等指定賽事商品，滿4,000元可享95折優惠，最高現折500元；近期討論度極高的韓國釜山「海雲台藍線公園天空膠囊列車」，則推出期間限定方案，購買雙人票最多可四人同行，成為自由行旅客熱門選擇之一。隨著韓國旅遊熱度持續攀升，也帶動各類交通與體驗型商品銷售成長。

圖／業者KKday提供
圖／業者KKday提供

暑假親子市場同樣是今年焦點。KKday獨家推出韓國全新《鯊魚寶寶》AI互動展超早鳥優惠，展覽將於首爾東大門設計廣場登場，即日起至6月17日前購票可享五折優惠。至於歐美、紐澳等長線自由行商品，也同步推出包車與交通票券折扣，會員日指定商品最高可折1,200元。平台提醒，只要符合活動資格並於10月30日前完成使用，不僅能享有折扣與點數回饋，還可參加百萬旅遊金抽獎，替下半年旅遊增添更多省荷包機會。

圖／業者KKday提供
圖／業者KKday提供

圖／業者KKday提供
圖／業者KKday提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

機票 旅展

相關新聞

旅展熱潮延燒！KKday 6月暑期優惠接力開跑，「機票99元」、買一送一再抽百萬旅遊金

KKday延續旅展熱潮，6月推出暑期優惠，包括全站1折起、買一送一及99元機票等限時活動，消費滿5,000元還可抽百萬旅遊金，吸引熱衷旅遊的民眾。特別商品如韓國《鯊魚寶寶》AI互動展及海外運動賽事也同步推出優惠。

以美食開啟春夏旅行！瀨戶內海小島品味義式料理、法國蔚藍海岸奢享新鮮壽司

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春夏旅遊季節展開，全球奢華飯店陸續以全新餐飲服務揭開全新一季的序幕，從巴黎市區花園餐廳到日本瀨戶內海島上的季節料理，在旅人踏上旅程之前，率先以風味與風景吸引目光，預先抓住旅人的胃。 Hotel du Cap-Eden-Roc 2026全新「壽司吧」、頂級早午餐系列登場 坐落法國南部蔚藍海岸旁的「昂蒂布伊甸豪海角飯店」（Hotel du Cap-Eden-Roc），甫於04/20重啟大門，開啟2026年全新旅遊季節。與此同時，飯店準備了全新的餐飲服務，全新「壽司吧」（Sushi Bar），將為蔚藍海岸的奢華餐飲體驗注入細膩的東方韻味。 壽司吧位於「Grill」餐廳露台，設計靈感源自豪華遊艇，與濱海飯店的氣息相互輝映。由專業壽司大師團隊坐鎮，嚴選優質鮪魚、鮭魚與鰤魚等頂級食材，現場手作握壽司、刺身與經典捲壽司等一系列特色創意料理，加上 Oscietre Classique 魚子醬的點綴更令其錦上添花。壽司吧將自即日起至10/18，每日12:00-22:00之間供應。 Le Bristol Paris 花園餐廳春季伴隨花香重啟、6月頂級甜點限定兩天快閃 隨著春

福容攜手IHG插旗台北！台灣首間「華邑酒店」年底登場，瞄準國際高端旅宿市場

福容大飯店攜手IHG，於台北引進首間「華邑酒店」，預計年底開幕，將專注於高端旅宿市場，為旅客提供結合中式文化的精緻服務。隨著國際品牌進軍，台北的高端住宿競爭愈趨激烈。

全台最大6.2萬坪！ 「LaLaport高雄」最快這時開幕 3大亮點「沉浸式藝術館」進駐、270家品牌逛到腿軟

高雄即將迎來全台最大LaLaport，預計於2026年年底前開幕。該商場佔地6.2萬坪，將引進270家品牌及沉浸式藝術館，並靠近捷運鳳山西站，交通便利。然而，這將成為南台灣的全新商圈焦點。

好消息！花露農場「2026繡球花季」延長了 打卡「荷蘭風車+繡球花、英式花園」再衝一波

繡球花繼續開！苗栗「花露農場」宣布好消息，預計花況將延長，還有英式花園、牽牛花牆等打卡點能拍好拍滿，...

呼叫史努比粉！星宇航空「Snoopy主題航班」7/1回歸 全航線超萌備品、7-ELEVEN聯名福袋搶先看

星宇航空將於7月1日起推出全新Snoopy主題航班，主題為「飛越四季」，全航線搭乘客可享受超萌備品。粉絲也能於7-ELEVEN購買聯名福袋，讓可愛的史努比隨時陪伴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。