旅展熱潮延燒！KKday 6月暑期優惠接力開跑，「機票99元」、買一送一再抽百萬旅遊金

台北國際觀光博覽會雖然已落幕，但暑假旅遊熱度仍持續升溫。作為今年上半年大型旅展之一，活動期間吸引大量民眾提前規劃暑期與秋季旅程，也讓國內外旅遊商品買氣明顯攀升。在機票、住宿與匯率波動影響下，旅客對高CP值與彈性行程的需求更加明顯。旅遊平台 KKday官方網站￼ 也延續旅展熱潮，宣布6月推出線上優惠檔期，祭出全站1折起、買一送一及99元機票等限時活動，讓錯過旅展優惠的民眾，仍能在線上搶便宜規劃下半年旅程。

圖／業者KKday提供

KKday指出，今年旅展期間以機票優惠、早鳥商品、親子行程與萬元內出國方案最受消費者關注，也顯示旅客在高旅遊成本時代，更傾向一次完成行程安排與預算控管。因此6月將透過會員日、618購物節及主題式旅遊活動接力推出優惠，包含會員日指定商品1折起、點數回饋加倍，以及618當天限量開搶超低價商品。此外，單筆消費滿5,000元，還有機會抽中百萬旅遊金，進一步帶動暑期與連假出遊需求。

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除了價格優惠外，平台也同步鎖定不同旅遊族群推出特色商品。海外運動旅遊部分，6月期間購買F1、MLB等指定賽事商品，滿4,000元可享95折優惠，最高現折500元；近期討論度極高的韓國釜山「海雲台藍線公園天空膠囊列車」，則推出期間限定方案，購買雙人票最多可四人同行，成為自由行旅客熱門選擇之一。隨著韓國旅遊熱度持續攀升，也帶動各類交通與體驗型商品銷售成長。

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暑假親子市場同樣是今年焦點。KKday獨家推出韓國全新《鯊魚寶寶》AI互動展超早鳥優惠，展覽將於首爾東大門設計廣場登場，即日起至6月17日前購票可享五折優惠。至於歐美、紐澳等長線自由行商品，也同步推出包車與交通票券折扣，會員日指定商品最高可折1,200元。平台提醒，只要符合活動資格並於10月30日前完成使用，不僅能享有折扣與點數回饋，還可參加百萬旅遊金抽獎，替下半年旅遊增添更多省荷包機會。

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