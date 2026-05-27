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福容攜手IHG插旗台北！台灣首間「華邑酒店」年底登場，瞄準國際高端旅宿市場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／翻攝取自官網（圖非台北店僅示意）
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台北高端飯店版圖再添國際新勢力。福容大飯店近日宣布攜手全球飯店集團 IHG Hotels & Resorts，正式引進旗下高端品牌 HUALUXE Hotels and Resorts「華邑酒店」進駐台北，預計將於今年底開幕。這不僅是華邑品牌首次落腳台灣，也讓台北飯店市場再度掀起國際品牌競爭話題，吸引不少旅遊與飯店業界關注。

圖／翻攝取自官網（圖非台北店僅示意）
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過去以國旅與商務客市場為主的福容，近年積極拓展國際旅宿版圖，透過與IHG合作導入全球會員系統與海外客源，希望進一步提升品牌能見度。隨著國際旅遊回溫，台北也成為各大國際飯店集團積極布局的重要城市，從洲際、英迪格到voco等品牌陸續插旗，可見高端旅宿市場競爭日益升溫。

圖／翻攝取自官網（圖非台北店僅示意）
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此次登場的「華邑酒店」，是IHG專為華人旅客打造的高端品牌，主打東方美學與精緻待客服務，結合中式茶文化、宴會空間與高規格住宿體驗。相較一般商務飯店，華邑更著重文化氛圍與細膩服務，鎖定國際商務客、高端自由行旅客及重視生活質感的族群。外界也看好，未來有望成為台北新一波話題住宿選擇。

圖／翻攝取自官網（圖非台北店僅示意）
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隨著國際品牌持續進駐，未來台北高端飯店市場也將進入全新競爭階段。除了住宿品質，各家業者也開始比拚景觀特色、會員福利、餐飲體驗與在地文化設計。對旅客而言，則意味著未來到台北旅遊，將有更多兼具國際規格與城市風格的住宿選擇，無論是商務出差、城市度假或週末「staycation」，都能感受到更加多元的旅宿體驗。

圖／翻攝取自官網（圖非台北店僅示意）
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