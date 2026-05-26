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全台最大6.2萬坪！ 「LaLaport高雄」最快這時開幕 3大亮點「沉浸式藝術館」進駐、270家品牌逛到腿軟

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／高雄市政府、三井不動產集團提供
圖／高雄市政府、三井不動產集團提供

高雄重量級新地標要來了！ 敲碗已久的三井LaLaport 高雄鳳山店」有新進度了，目前外牆已經悄悄掛上正式招牌，最快預計在2026年第四季～年底前，就能跟粉絲們見面。這不僅是鳳山建城237年以來首度迎來的大型購物中心，更是全台灣「規模最大」的LaLaport！

圖／高雄市政府
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LaLaport 高雄鳳山店足足有6.2萬坪、引進270間超強品牌，連爆紅沉浸式藝術館都要來，整體以「URBAN GREEN NEST（城市綠色巢穴）」為設計主題，外觀走極簡俐落的現代都市風，室內則是挑高明亮、空間寬敞舒適。幫大家整理了出遊必看的「3大超狂亮點」，快先筆記！

圖／高雄市政府
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● 亮點1：捷運就能到！緊鄰橘線「鳳山西站」太方便

圖／高雄市政府
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出遊最怕塞車找車位！高雄LaLaport地理位置超級優越，緊鄰衛武營國家藝術文化中心與建軍站藝術村，文藝氣息滿滿。最棒的是，它就卡位在高雄捷運橘線「鳳山西站」旁，未來捷運黃線開通後還能直接在此轉乘。

超狂的交通優勢，讓周圍5公里內直接圈粉102萬人口，車程30分鐘內更能輻射高達272萬人，絕對是未來制霸南台灣的超強商圈，搭捷運來一日遊敲方便！

● 亮點2：270間品牌超好逛！日系排隊美食、漢來新品牌全都有

圖／高雄市政府
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準備好你的荷包與雙腿！高雄LaLaport規劃了地上7層、地下2層的超狂空間，預計將有270間專櫃品牌進駐。

除了大家最愛的國際流行品牌、大型娛樂設施、生活消費品牌與日系排隊名店之外，吃貨們最期待的餐飲陣容更是強大，不僅有國內外知名餐飲，連「漢來美食集團」旗下的超人氣餐廳陣容也將強勢進駐，保證讓你從早吃到晚、逛到捨不得回家！

圖／高雄市政府
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● 亮點3：免出國！爆紅沉浸式媒體館「ARTE MUSEUM」首度進駐

文青、網美絕對會瘋掉！館內最大亮點莫過於引進了國際級的沉浸式媒體藝術館「ARTE MUSEUM」。

圖／三井不動產集團
圖／三井不動產集團

該館以「永恆的自然（Eternal Nature）」為核心理念，自2020年在韓國濟州島開幕後便紅遍全球。商場這次特別將藝術、科技與自然完美融合，透過震撼的視覺影像、逼真的聲音效果，甚至還搭配了作品專屬的香氛設計！讓你不只用眼睛看，還能用聽覺、嗅覺深度徜徉在壯麗山川與奇幻海洋中，體驗一場最頂級的身心靈視覺饗宴！

三井 LaLaport 高雄鳳山店

．地址：高雄市鳳山區自由路與議會路口

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LaLaport 三井

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