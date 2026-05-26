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好消息！花露農場「2026繡球花季」延長了 打卡「荷蘭風車+繡球花、英式花園」再衝一波
繡球花繼續開！苗栗「花露農場」宣布好消息，預計花況將延長，還有英式花園、牽牛花牆等打卡點能拍好拍滿，更別忘了來支「繡球花淇淋」為這趟賞花之旅畫下美好的句號。
苗栗卓蘭「花露農場」以四季花卉、城堡民宿、花淇淋著名，尤以繡球花季最為熱鬧。原計劃2026繡球花花季至5月底，現在傳來好消息，預計花況可延長至6月中，但實際花況仍會受天氣影響，建議還是提早出發為佳。更多花季資訊請見粉專。
除了荷蘭風繡球花季延長外，農場內還有戶外英式花園、牽牛花牆、寶蓮花館、園區四季花卉及精心裝置等處值得遊覽，賞完花、打完卡，記得來上一支高顏值「繡球花淇淋」，有玫瑰、優格和近期最夯的開心果口味可選，售價一支200元。
門票部分，每人入園250元，100元可單一折抵消費，6歲以下兒童免費；農場屬寵物友善，毛孩可牽繩或置於推車上入園。
花露農場
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/FlowerHome.tw
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