呼叫史努比粉！星宇航空「Snoopy主題航班」7/1回歸 全航線超萌備品、7-ELEVEN聯名福袋搶先看

史努比粉絲們準備尖叫！星宇航空再度攜手《花生漫畫》（Peanuts），宣布將於7月1日起推出全新一季「Snoopy主題航班」，這次不僅全航線都能看到超萌史努比的身影，更以全新「飛越四季」為主題推出限定備品。更棒的是，這次就算沒有出國計畫，巷口7-ELEVEN也將同步推出聯名福袋，讓粉絲不用買機票也能輕鬆把史努比帶回家！

圖／星宇航空提供

合作第3年！全新「飛越四季」雙版本隨機現身

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星宇航空與Snoopy的合作今年正式邁入第三年，今年全新企劃以「Across Seasons, Across the World（飛越四季，飛越世界）」為主題，拆解為「春夏」與「秋冬」兩大篇章。查理布朗、史努比與好朋友們將穿梭在繽紛的四季風景中，視覺色彩比以往更加活潑療癒，全面攻佔粉絲的心。

限定登機證、紙杯「盲盒式」驚喜 收藏控會瘋掉！

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這次的主題航班自7月1日起一路開飛至12月31日，除了洛杉磯、安大略出發航線及部分藝術計劃航班外，全航線旅客都能體驗。機上的登機證、行李吊牌、迎賓畫面、紙巾、紙杯等全面換上新裝，其中登機證、紙杯與紙巾更特別精選「雙款設計」，春夏版與秋冬版將隨機出現在各航班中，宛如抽盲盒般的驚喜，絕對讓蒐集控燃起滿滿勝負欲。

機上限定周邊、7-11福袋7月同步開賣

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除了機上備品外，星宇小舖及機上免稅品將自7月起陸續上架限定聯名商品，包含極具收藏價值的飛行飄帶3入組、精緻別針組、保溫杯及四季購物袋。

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若近期沒有出國計畫，全台7-ELEVEN也將同步推出星宇航空x Snoopy聯名系列福袋，內含超實用的托特包、造型抱枕、限定行李箱及扭蛋機組，讓粉絲免下單機票也能在街角巷口直接朝聖！

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