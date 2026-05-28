以美食開啟春夏旅行！瀨戶內海小島品味義式料理、法國蔚藍海岸奢享新鮮壽司

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著春夏旅遊季節展開，全球奢華飯店陸續以全新餐飲服務揭開全新一季的序幕，從巴黎市區花園餐廳到日本瀨戶內海島上的季節料理，在旅人踏上旅程之前，率先以風味與風景吸引目光，預先抓住旅人的胃。

▲「昂蒂布伊甸豪海角飯店」全新「壽司吧」。 圖：Heavens Portfolio／提供

Hotel du Cap-Eden-Roc

2026全新「壽司吧」、頂級早午餐系列登場

坐落法國南部蔚藍海岸旁的「昂蒂布伊甸豪海角飯店」（Hotel du Cap-Eden-Roc），甫於04/20重啟大門，開啟2026年全新旅遊季節。與此同時，飯店準備了全新的餐飲服務，全新「壽司吧」（Sushi Bar），將為蔚藍海岸的奢華餐飲體驗注入細膩的東方韻味。

壽司吧位於「Grill」餐廳露台，設計靈感源自豪華遊艇，與濱海飯店的氣息相互輝映。由專業壽司大師團隊坐鎮，嚴選優質鮪魚、鮭魚與鰤魚等頂級食材，現場手作握壽司、刺身與經典捲壽司等一系列特色創意料理，加上 Oscietre Classique 魚子醬的點綴更令其錦上添花。壽司吧將自即日起至10/18，每日12:00-22:00之間供應。

▲「巴黎勒布里斯托飯店」打造全新餐飲體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

Le Bristol Paris

花園餐廳春季伴隨花香重啟、6月頂級甜點限定兩天快閃

隨著春夏季節到來，「巴黎勒布里斯托飯店」（Le Bristol Paris）以一系列全新餐飲體驗迎接全新旅遊季節。飯店中庭花園餐廳 「Le Jardin Français」已於日前正式重新開放，再次成為春日陽光下最迷人的城市角落之一。

作為飯店空間的自然延伸，「Le Jardin Français」以綠意環繞的庭園氛圍，營造遠離城市喧囂的靜謐感受。在好天氣的日子裡的午餐、下午茶或晚餐時段，都能在優雅而低調的環境中，享受難得的悠閒時光。由米其林星級主廚 Arnaud Faye 擘劃的季節菜單，呈現了法式料理的當代風貌。

▲「巴黎勒布里斯托飯店」同步推出全新夏季甜點與手工冰品系列。 圖：Heavens Portfolio／提供

隨著氣溫逐漸升高，飯店也同步推出全新夏季甜點與手工冰品系列。由甜點主廚「法國巴黎千層派頂端的男子」Maxence Barbot 與團隊於飯店工坊內親手製作的冰淇淋，重新定義夏日甜點的奢華體驗。從草莓冰沙的清爽果香、開心果冰淇淋帶著堅果濃郁的香氣，以農場鮮奶與奶油製成的「牛奶之花乳酪」（Fior di Latte）混和芒通檸檬的明亮柑橘香，每一款口味皆展現對風味細節的極致講究。

而今年，可在飯店餐廳品嘗冰淇淋消暑，或在「Café Antonia」與「Le Jardin Français」點一份以輕盈蛋白霜冰心甜點，也可在飯店點心坊「L’Epicerie des Ateliers du Bristol」外帶冰淇淋，輕鬆地邊在巴黎街道漫步邊享受甜蜜風味。全系列冰品預計於2026年6月初正式上市。

喜愛法式甜點的朋友，別錯過06/06、06/07兩天的法式焦糖布丁獨家款限定販售。Maxence Barbot 主廚獨家製作了一系列全新口味的法式焦糖布丁，包括飯店招牌款香草胡桃焦糖布丁，金黃酥脆的酥皮包裹著細滑的卡士達醬，再綴上焦脆胡桃糖，優雅平衡的口感，一直是熱賣品項。此次期間限定販售，將增加開心果焦糖布丁、巧克力焦糖布丁等多種口味，僅限兩天在飯店點心坊「L’Epicerie des Ateliers du Bristol」快閃上架。

Azumi Setoda

用古董餐具裝盛瀨戶內海海鮮製作的北義料理

位於廣島尾道市生口島的「Azumi Setoda」，在換季的4月起，推出全新晚間套餐料理，同時迎來新任主廚上任，展開以瀨戶內海風土為靈感的全新菜單。以瀨戶內海與周邊山海環境的當季食材為主軸，包括漁獲、蔬菜與柑橘作物，透過不受單一料理框架限制的手法進行詮釋。

料理團隊由擁有義大利料理背景的新任主廚 Kazushige Aoki 掌杓，並與受過法式料理訓練的副主廚共同合作，融合義法技法與日本料理精神，呈現兼具細膩層次與地方感的當代套餐料理。

其中由主廚設計的「Garden」，融合義大利北部皮埃蒙特地區的料理技法與瀨戶田在地食材特色，並適度加入日式高湯元素，帶出獨特風味。每道季節旬味，都裝盛在歷史悠久，當時隨著貿易帶進島上的器皿，使得整體餐桌體驗附加了地方記憶與文化故事。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野