這處鳳凰花夯爆了！「超長階梯+滿開火紅花海」免票拍到飽 最美「爆滿花況」躋身新熱點
高雄今夏最夯免費鳳凰花景點！不只能從高處俯瞰城市，還能拍到「超長階梯+盛開鳳凰花」同框，每個角落都能拍出驚喜美感，令不少人直呼「花開得好美好炸」。
高雄小港「坪鳳公園」躋身今夏最熱門賞花景點，正當時的「鳳凰花」帶著鮮豔的橘紅色密集盛放，一整片望去十分壯觀且亮眼。公園內還有處筆直長階梯，可以從高處俯瞰市區景色，也是看夕陽的絕佳制高點，現在更能與鳳凰花同框，拍出獨特的景深與層次感。
部落客伊茲於5/20前往打卡，她分享當時花開約9成，部分花苞待放，建議可把握時間安排近期去賞花。此外，坪鳳公園也有趣味遊戲設施供小朋友放電玩耍，樹蔭下設有座位區可乘涼休息，十分適合親子一同走訪。
坪鳳公園
地址：高雄市小港區坪頂里高坪二十五路15號
交通：高雄捷運「R3小港站」4號出口至小港轉運站，轉63南環公車至「高坪23路口」或「高坪52街口」站下車，步行約100-180公尺
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