名偵探柯南「高速公路的墮天使」電影主題Café登場！橫濱麻婆熱狗堡、落櫻冷麵必拍，滿額限定週邊曝光

日本人氣動畫《名偵探柯南》最新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》未上映先掀話題，不僅日本票房突破百億日圓，台灣也將於6月正式上映。搶搭電影熱潮，MyAnime Café宣布推出期間限定聯名主題Café，從5月29日至7月23日於台北、高雄同步登場，並於台中設置Café stand外帶專區，以劇場版世界觀為靈感打造一系列角色聯名餐點與限定特典，讓柯南迷邊追劇邊朝聖。

圖／業者提供

本次聯名餐點結合電影場景與角色設定，從主食到甜點都藏有劇情彩蛋。其中最吸睛的包括以橫濱中華街為靈感打造的「柯南橫濱麻婆熱狗堡」，將辛香麻婆元素結合熱狗堡創造衝突口感；以角色千速的速度感與金色意象發想的「鎏金南瓜義大利麵」，則以濃郁南瓜醬呈現華麗視覺。另一道人氣話題餐點「松田落櫻梅漬冷麵」，融入日本警察與櫻花意象，帶出清爽酸香風味。

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甜點與飲品部分同樣充滿角色元素，像是以「天使VS路西法」概念設計的仙草凍鮮奶特調，以及多款角色聖代、限定飲品，都搭配電影專屬時尚角色立繪杯卡與特典。活動期間點餐即可獲得隨機限定收藏，讓粉絲不只吃美食，也能同步蒐集周邊。

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此外，主辦單位也推出滿額贈活動，5月29日至6月25日單筆消費滿600元，可獲得隨機紀念寫真；6月26日至7月23日消費滿800元，則可獲得隨機膠片立牌。自6月24日電影上映日起，凡持《名偵探柯南 高速公路的墮天使》實體電影票根，外帶甜點或飲料還能兌換限定SP紀念票，再度炒熱粉絲收藏話題。

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本次《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café將於台北三創生活園區、高雄統一時代百貨同步開設，台中LaLaport則推出限定飲料外帶Café stand，北中南三地聯動，預計再掀一波動漫美食朝聖熱潮。

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