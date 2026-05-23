快訊

才宣布離職就遭網軍攻擊 TVBS女主播李作珩反擊「要負責」

黃仁勳提前近一周訪台！預計傍晚專機抵台 兆元宴等3大行程曝光

政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

名偵探柯南「高速公路的墮天使」電影主題Café登場！橫濱麻婆熱狗堡、落櫻冷麵必拍，滿額限定週邊曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

日本人氣動畫《名偵探柯南》最新劇場版《名偵探柯南 高速公路的墮天使》未上映先掀話題，不僅日本票房突破百億日圓，台灣也將於6月正式上映。搶搭電影熱潮，MyAnime Café宣布推出期間限定聯名主題Café，從5月29日至7月23日於台北、高雄同步登場，並於台中設置Café stand外帶專區，以劇場版世界觀為靈感打造一系列角色聯名餐點與限定特典，讓柯南迷邊追劇邊朝聖。

圖／業者提供
圖／業者提供

本次聯名餐點結合電影場景與角色設定，從主食到甜點都藏有劇情彩蛋。其中最吸睛的包括以橫濱中華街為靈感打造的「柯南橫濱麻婆熱狗堡」，將辛香麻婆元素結合熱狗堡創造衝突口感；以角色千速的速度感與金色意象發想的「鎏金南瓜義大利麵」，則以濃郁南瓜醬呈現華麗視覺。另一道人氣話題餐點「松田落櫻梅漬冷麵」，融入日本警察與櫻花意象，帶出清爽酸香風味。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

甜點與飲品部分同樣充滿角色元素，像是以「天使VS路西法」概念設計的仙草凍鮮奶特調，以及多款角色聖代、限定飲品，都搭配電影專屬時尚角色立繪杯卡與特典。活動期間點餐即可獲得隨機限定收藏，讓粉絲不只吃美食，也能同步蒐集周邊。

圖／業者提供
圖／業者提供

此外，主辦單位也推出滿額贈活動，5月29日至6月25日單筆消費滿600元，可獲得隨機紀念寫真；6月26日至7月23日消費滿800元，則可獲得隨機膠片立牌。自6月24日電影上映日起，凡持《名偵探柯南 高速公路的墮天使》實體電影票根，外帶甜點或飲料還能兌換限定SP紀念票，再度炒熱粉絲收藏話題。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

本次《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café將於台北三創生活園區、高雄統一時代百貨同步開設，台中LaLaport則推出限定飲料外帶Café stand，北中南三地聯動，預計再掀一波動漫美食朝聖熱潮。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

名偵探柯南 電影

相關新聞

名偵探柯南「高速公路的墮天使」電影主題Café登場！橫濱麻婆熱狗堡、落櫻冷麵必拍，滿額限定週邊曝光

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》主題Café自5月29日起在台北、高雄開幕，邀請粉絲品嚐聯名美食並收集限定周邊。獨特餐點如「柯南橫濱麻婆熱狗堡」及「松田落櫻梅漬冷麵」成為亮點，吸引柯南迷前來朝聖。

「家樂福」7月正式退場！ 地標、粉專暴雷驚見「4字新名稱」曝光 網驚呆：超難記

家樂福即將於7月正式退場，取而代之的將是新名稱「康達盛通」。網友發現部分店鋪已經更改名稱，引起熱烈討論。統一集團預告，自2026年起將全面更換招牌，伴隨著「家樂福」品牌的歷史性告別。

「花茶舞會」Hello Kitty化身茶會主人　台中限定快閃店掀打卡熱潮，滿額再抽60公分Kitty

台中驛鐵道文化園區即日起至6月28日舉辦「花茶舞會」Hello Kitty快閃店，粉絲可享受夢幻茶會氛圍，並有機會抽中60公分的Hello Kitty布偶。活動吸引了眾多三麗鷗粉絲的注意，成為新的打卡熱點。

主題湯屋、主題房炒熱一夏！唐葫蘆姑娘、小黃間都來了

瞄準暑假旅遊市場，主題湯屋、主題房陸續登場。台北北投老爺酒店攜手人氣插畫創作者「唐葫蘆姑娘」打造期間限定主題湯屋；台北喜來登大飯店則死台灣人氣插畫家「小黃間」打造全新森林系親子主題客房。

「皮克斯世界巡迴展」確定登台！展覽地點疑似曝光，開啟2026年冬季動畫迷朝聖新地標

全球巡迴的沉浸式展覽「Mundo Pixar」將於2026年12月登場，傳聞地點可能在高雄。該展覽以1:1比例重現皮克斯經典場景，受到動畫迷期待。目前主辦單位尚未確認相關資訊。

考生准考證別丟！2026國中會考「准考證神級優惠」盤點 美食贈送、門票半價、古蹟景點暢遊，還能「免費看職棒」

全台近20萬名國中會考生將獲得「准考證神級優惠」，高雄和台南提供各大景點與美食折扣，甚至免費看職棒！考生憑准考證可享動物園免門票、減價餐飲等福利，優惠活動最長至8月底，助學子釋放壓力，盡情放鬆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。