旅宿業搶進AI商務時代 訂房流程下指令就搞定

【旅奇傳媒/編輯部報導】領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc.旗下營運品牌「奧丁丁集團」，宣布即將推出「OwlPay Booking Engine for Agent Checkout」（簡稱訂房系統），一款專為旅宿業設計的「AI 訂房系統」（Booking Engine），協助飯店、民宿（B&B）、線上旅遊平台（OTA）及旅宿業者，直接承接由「AI 代理人」（AI Agent）發起的訂房與付款。

舉例來說，旅客只需告訴 AI 代理人「幫我找普吉島下週末200美元以內的海景房，直接訂好」，AI 便能代為完成從搜尋、比較、選房、付款到確認的完整旅程，而新推出的「訂房系統」正是這整段 AI 旅宿旅程背後的支付與結算服務。

「訂房系統」由三個部分共同組成：「OwlPay Agent Checkout」負責訂房確認與收款授權；「OwlPay Agent Wallet」負責 AI 代理人授權付款；「OwlPay Harbor」負責跨境供應商結算。這三個部分環環相扣，讓 AI 代理人能協助旅客完成從搜尋、比較、選房、付款到業者接單確認與收款，一路走完整段訂房流程；預計於2026年6月正式上線。

為確保上線即有真實規模，奧丁丁計劃優先透過旗下「OwlNest 旅宿管理系統」，帶動現有旅宿客戶率先接入這項新服務。

「OwlNest」目前已服務全球逾2,800家飯店與住宿業者，其客戶平台的總訂房金額在2025年已達約2.8億美元，在2026年3月及4月，這些客戶們的每月總訂單金額亦均達約3,000萬美元規模。這些數字代表的是奧丁丁現有旅宿客戶網絡的真實訂房交易規模，並非奧丁丁本身的營收，也不代表目前已透過「奧丁丁支付」（OwlPay）處理的金額，而是訂房系統上線時，奧丁丁可立即承接業務的旅宿業者規模，這並非市場機會的天花板。

根據旅遊研究機構 Phocuswright 報告，全球線上旅遊總訂房金額預計於2026年達約1.2兆美元，其中飯店與住宿類別為最大單一品項，線上滲透率將從2024年的55%持續攀升至2026年的58%。IDC 則預測，至2030年，全球旅遊訂房中將有30%由「AI 代理人」完成。即便其中只有一小部分訂房量從傳統管道移往 AI 發起的通路，對旅宿業而言，也將是訂房方式的根本性轉變。

而「訂房系統」的收益，設計上涵蓋三個來源：其一，向採用這套服務的旅宿業者收取平台服務費；其二，向透過「OwlPay Harbor」合法授權的跨境匯款通道進行不同幣別結算的交易收取支付服務費；其三，對由「AI 代理人」全程處理的訂房交易收取逐筆手續費。這套架構有望能讓奧丁丁直接參與規模化旅宿訂房交易的分成，其實際導入時程與規模，仍取決於市場條件及監管要求。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「奧丁丁並非從零進入 AI 代理商務。我們早已深度參與亞洲訂房系統與 OTA 場景的真實旅宿支付流程。現有客戶網絡內的訂房金額，背後是真實交易、跨幣別結算的複雜多樣性，以及對業者付款的切實需求，這些都是我們推出全新訂房系統的成長基礎，而不是我們的天花板。我們的目標，是將這套服務延伸至全球旅宿市場，協助飯店、民宿、OTA 及旅宿平台，做好迎接AI代理人訂房時代的準備。」

▲整合「Agent Wallet、Agent Checkout 與 Harbor」，為旅宿業打造從 AI 訂房到結算的一站式服務；以「OwlNest」逾2,800家旅宿客戶作為初期上線基礎。 圖：奧丁丁集團／提供

「OwlPay Booking Engine for Agent Checkout」設計上以四個步驟，支援「AI代理人」主導的旅宿訂房全流程：

・搜尋與訂房（Search & Reservation）：依旅客授權行動的「AI代理人」，可自主搜尋、比較並選定飯店、民宿或短租物件。訂房系統設計可將這段對話式搜尋，直接轉為與旅宿業者之間的真實訂房。

・授權付款（Authorized Payment）：「OwlPay Agent Wallet」作為訂房系統的付款功能，為AI代理人提供一個由用戶自行掌控的數位錢包，可在用戶授權範圍內代為執行付款。入金方式包含奧丁丁已整合的「Visa Direct」，讓符合資格的美國簽帳金融卡持卡人無需另開交易所帳戶，即可直接購買「USDC」（美元穩定幣）。

・訂房確認（Booking Confirmation）：「OwlPay Agent Checkout」作為訂房系統的付款確認與訂單核驗功能，以 x402開放支付協議（Open Payment Standard）為基礎，讓旅宿業者能承接「AI代理人」發起的訂房請求、即時確認付款，並將訂房狀態同步回傳至訂房系統。款項透過奧丁丁持有執照的支付通道進行結算，業者可直接以一般法定貨幣收款，無需自行管理穩定幣。

・跨境結算（Cross-Border Settlement）：「OwlPay Harbor」作為訂房系統的後端結算服務，在現有結算能力的基礎上，進一步延伸至供應商付款。對於需要向全球各地業主撥付款項的 OTA 及旅宿平台，Harbor 能讓各幣別的收益，更順暢地跨境匯達各地飯店、民宿及個別旅宿業主。

為確保上線初期即具備真實規模，奧丁丁計劃將訂房系統直接整合至「OwlNest 旅宿管理系統」，優先帶動現有業者接入。對於尚未自行建立 AI 能力的旅宿業者而言，透過奧丁丁的訂房系統，等於取得一條 AI 訂房接單的現成路徑，旅客可享有從搜尋、選房到付款的完整 AI 代理旅程，而訂房資訊則如同其他任何訂房管道，持續流入業者現有的系統，無需額外調整營運模式。

這套訂房系統，將「Agent Wallet」授權付款、「Agent Checkout」訂房確認，以及「Harbor」全球供應商結算三項服務合為一體，在同一套合法授權的架構下共同運作。執照、支付通道、訂房結算，三個環節將能全數到位，共同構成旅宿業 AI 代理商務所需的合規支付基礎，並以奧丁丁在美國40州已取得的「資金傳輸執照」（Money Transmitter License, MTL）或同等許可為根基。隨著「AI 代理人」在旅宿商務中將扮演更核心的角色，「OwlPay Booking Engine for Agent Checkout」有望能確保這個未來，從一開始就運行在為合規而設計的訂房管道上。

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