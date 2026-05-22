TTE旅展／搶好康！飯店住宿券下殺41折起 餐券最低42折優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「台北國際觀光博覽會」（Taipei Tourism Exhibition, TTE）05/22起一連四天，於台北世貿一館盛大開展！看好上半年全台最大國際旅展，「桃禧飯店集團」於展會現場（攤位編號 B1031）熱情開賣，線上線下共推出12組優惠商品。集結旗下多家人氣飯店，包括：桃園喜來登酒店、台北八里福朋喜來登酒店、桃園機場假日酒店、桃園智選假日飯店、臺北車站智選假日酒店等五館與餐飲品牌，祭出住宿券、自助餐券、下午茶券及休閒設施優惠。

「聯合住宿券」最高下殺41折、餐券最高則下殺42折起，線上旅展亦同步推出，「桃園喜來登酒店」自即日起至05/28，「台北八里福朋喜來登酒店」則自即日起延長至05/31，力邀旅人提前規劃暑期與下半年旅行。

搶攻國旅市場，桃禧飯店集團表示，僅在實體旅展現場推出的「聯合住宿券」，一套五張，每套11,000元，每張面額為2,200元，旅人可持一張至三張入住集團旗下五館酒店，持一張券可入住臺北車站智選假日酒店、桃園智選假日飯店、桃園機場假日酒店。

以「臺北車站智選假日酒店」為例，最貴旺日可達5,400元，憑券折扣約41折，堪稱最為超值。「桃園機場假日酒店」最貴旺日可達4,500元，憑券折扣約49折，同樣划算。持兩張券可入住「桃園喜來登酒店」，最貴旺日約為7,000元，憑券折扣約63折。持三張券則可入住「台北八里福朋喜來登酒店」，最貴旺日約為8,300元，憑券折扣約為8折。透過「聯合住宿券」的彈性使用機制，旅人可依自身旅遊需求，自由選擇城市商旅、機場住宿或度假型酒店，享受高 CP 值的住宿體驗。

▲桃園機場假日酒店。 圖：桃禧飯店集團／提供

此外，實體旅展現場也獨家推出集團套票「平日自助百匯餐券」，主推「桃園喜來登酒店／優廚西餐廳」及「台北八里福朋喜來登酒店／The Mesh Kitchen」兩家全日自助餐廳，原價7,788元，展場特別推出買五送一專案，相當於六張券折扣後為6,300元，下殺8折。享受美食的饕客，可憑一張券大啖優廚西餐廳平日周三至周五午或晚餐乙客或是「The Mesh Kitchen」周一至周四晚餐、周五午或晚餐乙客。

八里福朋喜來登泡湯、餐券一次滿足

最低下殺42折起 針對國旅渡假泡湯首選的「台北八里福朋喜來登酒店」，線上旅展同步推出優惠組合，「橋畔輕旅 一泊一食住宿券」限時優惠91折，每張7,400元，旅人可平日入住精緻市景客房，並含早餐兩客。

館內自助餐廳「The Mesh Kitchen」/「平日自助餐」，可供2人及4人同時享用，雙人券為2,100元，限時優惠81折，四人券為4,100元，折扣為79折，相當適合三五好友或是闔家一同前來用餐。「The Mesh Bar」則推出一套四張2,800元的「雙人英式下午茶券」，下殺72折，且不分平假日皆可使用，一套可供兩人分享，更是好友及情侶約會的最佳選擇。

而最划算的莫過於首次推出的「晨湯晨食單人券」，一套四張，下殺42折，每套2,800元，除了可享受「The Mesh Kitchen」自助式早餐，另可再使用俱樂部晨湯單次體驗90分鐘。

「俱樂部平日單次使用券」一套六張2,520元，下殺48折，「俱樂部假日單次使用券」一套十二張7,920元，折扣75折，可使用無邊際泳池、健身房、室內溫泉大眾池等設施，旅人可悠閒享受溫氯化物碳酸氫鹽泉。

▲桃園喜來登酒店優廚西餐廳。 圖：桃禧飯店集團／提供

桃園喜來登全館餐飲抵用 自由搭配最活用

鄰近桃園機場的「桃園喜來登酒店」也獨家推出線上旅展優惠組合，「雅緻客房平日雙人住宿券」原價11,000元，限時下殺4折，每張4,400元，憑券訂房再享早餐買一送一。

另外，主推的自助餐「優廚百匯平日午餐或晚餐」餐券，同樣推出買五送一的超值套票餐券，一套6,300元，限時優惠8折。「全館餐飲抵用券」套票一套五張，每套2,500 元，限時優惠83折，每張面額為600元，可使用館內的禧粵樓中餐廳、優廚西餐廳、廊居酒吧等，饕客可自由搭配使用票券。

透過多元且高 CP 值的優惠內容，滿足旅客暑假出遊、城市輕旅行及聚餐需求，邀請旅人把握限時優惠，以更輕鬆的價格，享受高品質的住宿與餐飲體驗。

◉ 台北八里福朋喜來登酒店線上旅展

・活動時間：2026/05/15（五）12:00～2026/05/31（日）17:00

・訂購網址：https://reurl.cc/Eme5Mv

◉ 桃園喜來登酒店線上旅展

・活動時間：2026/05/19（二）12:00～2026/05/28（四）17:00

・訂購網址：https://reurl.cc/mpAkWY

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野