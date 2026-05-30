二訪依然超推！ 苗栗親子景點首選「崎頂子母隧道、崎頂車站」一日遊 神隱少女隧道與《你的名字》階梯一次收錄

今天想來跟大家分享一個我最近的心頭好，就是苗栗竹南的 崎頂子母隧道。這次趁著家族旅行，我帶著家裡的長輩還有小孩，祖孫三代一起來到這兒走走。其實這已經是我第二次造訪了，但每次來都還是覺得這裡的氛圍好舒服，不只好走、好拍、又免費，完全就是我心中的親子景點口袋名單～！

這條路線走起來真的很輕鬆，從停車空間出發，一路上都有茂密的樹蔭遮蔽，完全不用擔心太陽公公太熱情。重點是這裡不只風景美，還能拍出那種「神隱少女」風或者是「你的名字」感的日系意境大照，根本就是近期超夯的苗栗打卡景點！

崎頂子母隧道｜開車停車、火車怎麼去？

要來崎頂子母隧道，最推薦的兩種方式就是開車或搭火車，這裡的動線規劃得很好，停好車就能直接進入景區，是很適合規劃成苗栗一日遊景點的路線喔！

自行開車(導航直達） ： 直接設定導航至「崎頂隧道文化公園」。從國道 3 號下西濱交流道，接台 61 線快速道路，很快就能抵達。公園入口處設有免費停車場，空間雖然不算大，但停好車後步行 3 分鐘就能到達隧道口，對帶著長輩和小孩的家庭來說非常方便。

： 直接設定導航至「崎頂隧道文化公園」。從國道 3 號下西濱交流道，接台 61 線快速道路，很快就能抵達。公園入口處設有免費停車場，空間雖然不算大，但停好車後步行 3 分鐘就能到達隧道口，對帶著長輩和小孩的家庭來說非常方便。 大眾運輸(火車)： 崎頂車站是一個「無人看守」的小站，只有區間車會停靠喔！建議先查好火車時刻表，免得錯過班次要等很久。 出車站後，順著車站旁的指標往北走，會先經過那個很像《你的名字》場景的長階梯，接著經過老衢觀海平台，最後就會抵達子母隧道啦。

小咪MA貼心叮嚀：：走進園區沒多久就有一間乾淨的公廁，這對帶小孩出門的媽媽來說真的太加分了！整個園區規劃得非常完善。

崎頂子母隧道｜歷史典故與彈孔痕跡

這裡原本是舊縱貫線鐵路的一部分，後來改建成文化公園。整個園區充滿了濃厚的歷史感與自然氣息，最著名的就是一、二號隧道，因為兩座隧道相連，被稱為「子母隧道」啦。

裏頭不僅有保存完整的鐵道古蹟，還保留了二戰時期盟軍戰機掃射留下的彈孔痕跡。走在園區內，你可以感受到舊鐵道的滄桑與現代公園的悠閒感完美結合，是一個結合了教育歷史與休閒娛樂的好地方。

崎頂子母隧道｜走進動畫場景：崎頂一二號隧道

從停車場往隧道走的那段路，就是我最愛的「綠色隧道」！這段步道兩旁種滿了茂密的樹木，枝葉在天空中交織，形成天然的綠色拱門。

即便是夏天來走，太陽也不會直接曝曬，微風吹過來非常涼爽，完全就是療癒系的森林系步道景點。這段綠色步道平緩好走，小朋友在前面跑跑跳跳，我跟長輩在後面慢慢走、聊聊天，整個氛圍真的很舒服。

崎頂一、二號隧道因為距離很近，所以才被可愛地稱為「子母隧道」。當你站在隧道中間往外看，那種光影交錯的透視感，真的像極了動畫《神隱少女》裡千尋走入神靈世界的入口，這種神祕又唯美的氣氛，絕對是必拍的苗栗網美景點！

仔細看一號隧道的紅磚牆面，上面布滿了密密麻麻的小洞。那可不是歲月剝落的痕跡，而是當年二戰末期，盟軍飛機低空掃射留下的彈孔。指尖觸摸這些痕跡，真的會有一種穿越時空的滄桑感呢。

沿著步道走就可以到崎頂觀景台了，一路上非常平緩好走。

從這邊可以遠眺海岸線，每當下方的鐵軌傳來「鏘、鏘、鏘」的聲音，我就會趕快拿手機準備，看著火車從古老隧道旁快速掠過，這種新舊交替的畫面，真的會讓鐵道迷瘋狂！也是很熱門的苗栗鐵道景點之一。

遺世獨立的崎頂車站

最後我們漫步到崎頂車站。這是一個很有味道的小站，歷史其實非常悠久，早在1928年（昭和3年）就已經設立，當時叫做「崎頂信號場」，主要是用來控制火車行進的信號，後來在 1931 年才正式改為「崎頂驛」。

最特別的是，現在我們看到的車站其實是沒有車站建築的喔！原本的木造站房在1990年代左右就拆除了，現在剩下的就是兩座簡單的月台和一座跨線天橋。雖然不再有售票員和站務員，但這種「遺世獨立」的感覺，反而讓它成為許多鐵道迷和攝影愛好者心中的苗栗秘境景點。

在抵達車站前，會經過那段階梯~沒錯！就是那個超像日本動畫《你的名字》結尾場景的階梯！上次來沒拍夠，這次二訪當然要補回來，從上往下拍的角度真的很有Fu，很有那種日本小鎮的既視感，也是現在很紅的IG打卡景點。

乘車小撇步： 雖然是無人車站，但區間車固定會停靠。最方便的方式就是直接刷悠遊卡、一卡通或 icash 2.0。車站入口處有簡易的感應讀卡機，進站跟出站記得都要刷一下唷！

小咪MA的旅遊小筆記

推車友善度： 從停車場到隧道的路非常平，推車沒問題！但要上觀景台或車站階梯就需要家人幫忙扛一下囉。 免門票萬歲： 這裡停車和入園都免費，真的是 CP 值超高的踏青首選。 備妥飲水： 園區內沒有商店，建議自備開水，還有夏天記得要噴防蚊液喔！

大家可以把這篇存起來，這條路線我走第二次還是好喜歡！尤其是那種不用爬坡就能看海、看隧道的『懶人美景』，對於要帶小孩又要顧長輩的媽媽來說，簡直是救星級的景點啊～（笑）

旅遊小地圖：崎頂子母隧道 → 老衢觀海 → 你的名字階梯 → 崎頂車站（這條路線大約1-1.5小時就能輕鬆走完，運動量剛剛好！）

常見問題

Q1：這裡需要門票嗎？

完全免費！停車和入園都不需要付費喔。

Q2：適合推推車或輪椅嗎？

從停車場到子母隧道的步道非常平坦，推車絕對沒問題！但若要前往「老衢觀海觀景台」或「車站階梯」，部分路段會有階梯，建議需要有家人協助搬運或分段行走。

Q3：這裡可以帶寵物嗎？

可以的，這裡是開放式公園，很適合帶毛小孩來放風，但記得要繫牽繩並清理排泄物唷。

Q4：建議停留時間多久？

慢慢走、拍照加上休息，大約安排 1.5 到 2 小時左右最剛好。

Q5：附近有餐廳或買水的地方嗎？

園區內沒有商店，建議自備飲用水。崎頂車站附近有一些小攤販或柑仔店，但班次較少，還是建議先在市區準備好點心喔！

崎頂子母隧道

地址：台灣苗栗縣竹南鎮

時間：星期一～星期日

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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