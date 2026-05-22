「皮克斯世界巡迴展」確定登台！展覽地點疑似曝光，開啟2026年冬季動畫迷朝聖新地標

全球巡迴的沉浸式展覽「Mundo Pixar」日前宣布將於2026年12月登台後，立刻引發台灣粉絲熱議。如今更有眼尖網友在日本東京展場發現疑似「台灣下一站」資訊，推測展覽地點可能落腳高雄，也讓不少動畫迷提前開始期待。

圖／迪士尼官方提供與取自展覽官網

「Mundo Pixar」以1:1比例重現皮克斯動畫經典場景聞名，將觀眾熟悉的電影畫面實體化，包括《玩具總動員》的安迪房間、《天外奇蹟》的氣球小屋，以及《怪獸電力公司》等人氣作品場景，都透過大型布景與沉浸式設計重現在眼前。觀眾不只是參觀，更像直接走進電影世界，成為故事的一部分。

圖／迪士尼官方提供與取自展覽官網

圖／迪士尼官方提供與取自展覽官網

展覽近年已巡迴歐洲、美洲與亞洲多座城市，去年於首爾登場後，今年則移師東京台場展出。近期有台灣旅客分享，東京會場內的電子看板疑似出現「Kaohsiung」字樣，引發外界聯想台灣站可能選在高雄舉辦。由於東京展期預計持續至10月中旬，也讓不少人推測，高雄站有機會接棒於年底或2026年冬季登場。

消息曝光後，不少網友直呼「高雄終於等到了」、「如果是真的一定要衝」，也有人提到，若消息屬實，將是繼2009年「皮克斯高雄總動員」後，睽違多年再度有大型官方授權皮克斯展覽在高雄舉辦，可望再掀一波觀展與旅遊熱潮。

圖／迪士尼官方提供與取自展覽官網

圖／迪士尼官方提供與取自展覽官網

不過，目前主辦單位尚未正式公布台灣展出城市、場館與售票資訊，相關內容仍有待官方進一步確認。對皮克斯粉絲而言，這場結合動畫、拍照與沉浸體驗的世界巡迴展，已提前成為2026年最受矚目的展覽話題之一。

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