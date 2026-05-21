TTE旅展／泰國館每日送機票 體驗深度療癒系輕奢泰國之旅

泰式美食展演－涼拌木瓜絲。 圖：泰國觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局台北辦事處（Tourism Authority of Thailand Taipei Office）（簡稱泰觀局）將於05/22-05/25，參加於台北世貿一館舉辦的台灣上半年最大旅展－「臺北國際觀光博覽會」（Taipei Tourism Exhibition, TTE，攤位編號 C513）。

今年「泰國館」延續泰觀局總部年度主題「Healing is the New Luxury－療癒即新奢華」，並將概念融入展館設計之中。希望透過泰國獨有的慢活氛圍與深度旅遊體驗，引領台灣旅客走入泰國各地，探索不同文化與生活風景，在療癒系輕奢旅行中，為快節奏的生活按下暫停鍵，重新感受泰式魅力與身心平衡。

本次泰觀局攜手1家航空公司及5家旅遊業者，共同於 TTE 現場販售多元泰國旅遊產品，參展單位包含（依英文名稱排序）：泰越捷航空、長汎旅行社、開新旅行社、雄獅旅遊、東南旅遊以及天海旅行社。

各業者將推出優質且具特色的泰國旅遊商品，無論是規劃暑假出遊，或安排下半年海外旅行，都是民眾入手泰國行程的最佳時機。凡於現場下單，即可獲得抽獎券，每日抽出一張由泰越捷航空贊助之「台北－曼谷」來回機票。

此外，今年「泰國館」舞台活動內容也相當精彩，除現場泰國特色小禮物及抽獎活動外，泰觀局更規劃多場文化與美食體驗，讓參觀民眾沉浸於濃厚泰式風情之中。

▲泰美舞團 Siam Dance in Taiwan。 圖：泰觀局／提供

舞台演出部分，特別邀請泰美舞團 Siam Dance in Taiwan 帶來泰國各地傳統舞蹈表演，包括泰北花盤舞、泰南馬諾拉舞、泰東北唐懷舞以及熱鬧歡騰的泰國長鼓舞等，展現泰國多元且富有魅力的地方文化特色。

▲旅展期間另有旅遊分享會，邀請四位旅遊達人現場分享（圖為 KOL-Sandra Hoe）。 圖：泰觀局／提供

旅遊分享方面，則邀請4位旅遊達人（依筆畫排序）：ISSY 男子日常、LianThai 戀泰、Sandra Hoe及艾瑞克，與現場觀眾分享最新、最值得體驗的泰國旅遊玩法與私房景點。

▲泰式美食展演－如意花餅。 圖：泰觀局／提供

而提到泰國旅遊，更不能錯過深受台灣旅客喜愛的泰式美食。泰觀局此次特別邀請台灣泰廚社團總幹事周凡琦（Jaratsri Lin）及其團隊，於展期間帶來6場泰式料理烹飪示範，每場並提供100份現場試吃。料理內容包含露楚（綠豆甜品）、涼拌木瓜絲、如意花餅、馬霍（鳳梨小點）、紫藤花餃及水晶餃肉丸等經典與特色甜鹹料理，喜愛泰式料理的民眾千萬不可錯過。

泰國觀光局台北辦事處處長莎莉蔓表示：「台灣旅客赴泰旅遊市場持續穩健成長，今年初至05/18，共計有414,974名台灣旅客赴泰觀光，優於去年同期3.77%。即使全球局勢仍存在不確定性，泰國依然將以微笑歡迎來自世界各地的旅客，透過獨具魅力的泰式療癒體驗，讓每位旅客重新充電、再度出發。」

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