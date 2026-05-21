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全台首創！ 「加賀屋 x 北投老爺」神級聯手 免萬元入住、免費爽泡日式溫泉、早餐還能跨館2選1

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／日勝生加賀屋、北投老爺酒店提供
圖／日勝生加賀屋、北投老爺酒店提供

初夏強檔合作！北投兩大頂級星級飯店首度聯手，日式溫泉旅館「日勝生加賀屋」與時尚健康「北投老爺酒店」跨界推出震撼玩法，即日起至6月30日止，重磅推出「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」聯名專案，旅客只要散步走幾步路，就能「跨館吃早餐、泡神級溫泉」，一場兼具日式細膩與法式雅致的雙重頂級享受！

圖／日勝生加賀屋、北投<a href='/search/tagging/1013/老爺酒店' rel='老爺酒店' data-rel='/1013/89820' class='tag'><strong>老爺酒店</strong></a>提供
圖／日勝生加賀屋、北投老爺酒店提供

睡到自然醒！早餐跨館二選一

日勝生加賀屋天翔廳。圖／日勝生加賀屋提供
日勝生加賀屋天翔廳。圖／日勝生加賀屋提供

這次聯名最狂的亮點之一，就是兩家飯店的頂級早餐任你選，不論是入住日勝生加賀屋還是北投老爺酒店，只要連續入住兩晚以上，就能解鎖「續住早餐二選一」的奢華特權。

北投老爺PURE 歐式餐廳。圖／北投老爺酒店提供
北投老爺PURE 歐式餐廳。圖／北投老爺酒店提供

想當櫻花妹，就能到日勝生加賀屋的「天翔廳」，品嚐選用日本石川縣百萬穀米與台灣在地當季旬味交織的精緻日式自助早餐，感受和風生活美學；隔天想當優雅紳士，一轉身就能到北投老爺「PURE歐式餐廳」，享用主廚嚴選當令物產結合法式工藝的半自助式歐風早餐，手作麵包與鮮蔬沙拉吧應有盡有，完全治好了旅行選擇障礙症！

最低5,799元起入住星級飯店

圖／北投老爺酒店提供
圖／北投老爺酒店提供

因應不同旅客的需求，兩家飯店各自祭出極具誘惑力的住房專案。小資族首推北投老爺酒店的「續住客早餐二選一」，每晚只要 5,799 元起；如果想犒賞自己，則可選擇「一泊二食」方案（每晚 7,599 元起），除了入住舒適客房，直接再送日勝生加賀屋的和風下午茶，以及無數溫泉迷心中的夢幻逸品「白磺大眾湯體驗」，買一館送一館的奢華享受直接拉滿！

日式純正的大眾湯。圖／日勝生加賀屋提供
日式純正的大眾湯。圖／日勝生加賀屋提供

圖／日勝生加賀屋提供
圖／日勝生加賀屋提供

若是追求極致款待的溫泉愛好者，日勝生加賀屋則規劃了「續住客早餐二選一」每晚 9,350 元＋10% 起；以及超級澎湃的「一泊三食」專案（每晚 17,100 元＋10% 起），除了能享用館內經典的精緻和式食藝外，還能跨館前往北投老爺 PURE 歐式餐廳享用精緻的午間活力套餐，由主廚以旬味物產詮釋義法料理的深度。

北投老爺PURE 歐式餐廳。圖／北投老爺酒店提供
北投老爺PURE 歐式餐廳。圖／北投老爺酒店提供

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