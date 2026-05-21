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考生准考證別丟！2026國中會考「准考證神級優惠」盤點 美食贈送、門票半價、古蹟景點暢遊，還能「免費看職棒」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／高雄市政府、台南市政府提供
圖／高雄市政府、台南市政府提供

2026國中教育會考已在5月16日、17日圓滿落幕，全台近20萬名國中會考生有福了！為了犒賞辛苦備考的學子們，南台灣雙首長帶頭狂撒福利，推出超狂「考生專屬優惠方案」，只要在限定期間內出示會考准考證，不僅各大觀光景點、古蹟景點免門票、主題樂園下殺折扣、美食餐廳大方送，連熱血的職棒賽事都能免費看！

一、【會考准考證高雄優惠】

高雄市政府這次誠意滿滿，集結運動發展局、文化局及觀光局，憑115年國中會考「高雄考區」准考證即可享有以下超殺好康：

📌 1.《憑准考證享觀光景點優惠》：2026/5/18～6/30

圖／高雄市政府
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．壽山動物園：持本人准考證免費入園；園內「光室咖啡」平日用餐享9折；「啵得廚房」及「入入選物店」指定飲品買一送一。

．蓮池潭泮咖啡：持本人准考證消費，同桌招待鬆餅一份。

．蓮池潭滑水主題樂園：持本人准考證享滑水9折。

．天使與惡魔寵物互動園區（中央公園）：持本人准考證享入場費5折。

．白色戀人貨櫃屋（愛河）：持本人准考證消費享9折。

．高雄熊IP主題商店：持本人准考證消費享95折。

．旗津海之星沙灘俱樂部：持本人准考證消費，同桌招待薯條一份。

．Moon月鯉灣景觀咖啡酒吧（哨船頭）：持本人准考證消費，送氣泡飲一杯。

．愛河貢多拉船：持本人准考證消費，購買船票享85折。

．義大遊樂世界：持本人准考證現場購買原價青少年票，加贈餐飲商品抵用券150元。

．野森動物學校（至5/18）：持本人准考證至禮品舖，可兌換「野森沙丘」或「天羽」資料夾乙個（需購票入園始得兌換，每證限兌換乙個）。

📌 2.《憑准考證享藝文場館優惠》：2026/5/17～6/30

圖／高雄市政府
圖／高雄市政府

不限次數•憑證免費暢遊： 鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區、駁二藝術特區（當代館及舊事倉庫主題展覽）。

憑證享會員票優惠： 高雄市電影館、VR體感劇院、內惟戲院

憑證享優待票優惠： 濱線觀光列車—哈瑪星號、哈瑪星台灣鐵道館—駁二線小火車

📌 3.《熱血爆棚！憑准考證免費看職棒球賽》：2026/5/22～5/28

圖／高雄市政府
圖／高雄市政府

熱血運動迷尖叫吧！限定5場「台鋼雄鷹」在澄清湖棒球場的主場賽事，憑准考證就能免費兌換內野票乙張（每場限量100張，每人每證限換一次），快去現場大聲吶喊、釋放壓力！指定場次：

．5/22（五）18:35 台鋼雄鷹 vs 統一獅

．5/23（六）16:05 台鋼雄鷹 vs 統一獅

．5/24（日）16:05 台鋼雄鷹 vs 統一獅

．5/27（三）18:35 台鋼雄鷹 vs 中信兄弟

．5/28（四）18:35 台鋼雄鷹 vs 中信兄弟

活動說明： 免費票為內野不指定區域座位，兌換後須於准考證上加蓋「會考勇者認證章」。現場售票亭於開賽前2小時開放，至1號售票口辦理。

圖／高雄市政府
圖／高雄市政府

二、【會考准考證台南優惠】

台南各大自然風景區與牧場祭出折扣，最長優惠一路延伸到8月底，非常適合安排2天1夜的家族旅行！

．頑皮世界野生動物園（至6/30）：憑准考證可享兩人同行900元專屬優惠（原價1,400元）。

圖／翻攝頑皮世界臉書
圖／翻攝頑皮世界臉書

．虎頭埤風景區（至8月底）：憑准考證享入園半票40元；另享「南虎觀旅」加碼：贈送太陽能遊湖船200元＋拉拉車100元。

圖／台南市政府
圖／台南市政府

．雙春濱海遊憩區（至7月底）：憑准考證入園，門票優惠為平日50元、假日100元。

．德元埤荷蘭村（至8月底）：採取「一人出示，全家獨享優惠」超狂模式！獨木舟體驗優惠價350 元/人、遊園車 60 分鐘200 元/台、下午茶套餐憑證享8折。在園區任一景點拍照打卡，再享伴手禮選物店9折。

圖／台南市政府
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．葫蘆埤自然公園（至8月底）：憑准考證至1樓錢來也商店、2樓山中央小舖消費，均可享有9折優待。

．尖山埤渡假村（至5/31）：門票直接改以兒童票（100元）計價（每證限購4張），且園區用餐免收服務費！住宿方面，尖山埤會館精緻雙人房享平日價3,500元、假日價4,700元。

三、【會考准考證全台餐飲、營地優惠】

全台連鎖與在地人氣美食、露營區也紛紛響應：

．肉老大頂級肉品涮涮鍋（至5/31）：來店用餐出示准考證，即享澎湃二選一：免費送7盎司肉盤（牛或豬） 或 免費送鮮蝦10隻。

圖／翻攝肉老大臉書
圖／翻攝肉老大臉書

．法老王精緻燒肉（至5/21）：今年會考考生憑准考證至店內用餐，考生本人立即享有95折優惠。

圖／翻攝法老王燒肉臉書
圖／翻攝法老王燒肉臉書

．露境東岳探險渡假營地（5/18～6/20）：想在大自然裡放空，憑應屆會考准考證，即可享有全區9折優惠（需提前預約）。

圖／翻攝露境東岳探險渡假營地臉書
圖／翻攝露境東岳探險渡假營地臉書

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