快訊

民眾黨出走再+1 楊寶楨退黨「獨立參選台中市議員」：不認同黨內霸凌文化

拍板對台軍售前與賴總統通話？ 川普「會跟他談」：我們會處理那個台灣問題

最後關頭逆轉！三星電子工會宣布暫緩罷工 暫時性協議交付表決

聽新聞
0:00 / 0:00

擎天崗夜訪遊客暴增…草坪枯黃裸露對比照曝光 陽管處批3不當行為

中央社／ 台北20日電
擎天崗草坪遭過度踐踏前後比對照片。圖／取自陽管處官網
擎天崗草坪遭過度踐踏前後比對照片。圖／取自陽管處官網

陽明山國家公園管理處表示，近期因擎天崗情侶事件，夜間前往擎天崗遊客量明顯增加，且部分遊客播放音樂、使用強光手電筒、違規吸菸等，已衝擊環境並干擾動物棲息，草坪也遭過度踐踏而枯黃裸露，呼籲民眾應共同維護自然生態。

有情侶日前在陽明山國家公園擎天崗出現脫序行為，陽明山國家公園管理處今天透過新聞稿表示，擎天崗等景點設置即時影像設備主要目的是生態保育、科學研究、安全管理，以及讓遊客在出發前能透過即時影像了解現場天候狀況。

陽管處說明，近期因擎天崗情侶事件，部分民眾過度不當運用直播功能，導致前往擎天崗遊客量增加，尤其是在夜間特別明顯，部分遊客夜間集結並播放音樂、使用強光手電筒任意照射，甚至違規吸菸，種種不當行為已造成不少環境衝擊，如現場草坪遭過度踐踏而枯黃裸露，手電筒光害也干擾野生動物夜間棲息與自然生態。

陽管處指出，此外，深夜湧入車潮造成噪音更讓菁山路101巷沿線居民不堪其擾，嚴重衝擊夜間睡眠品質。

陽管處強調，國家公園優美環境與自然資源需要大眾共同珍視，為維護自然生態與安寧，已派員加強巡查與宣導，夜間已由內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊加強夜間巡邏與勸導，如有違規吸菸、亂丟垃圾及播放鳴器等違反國家公園法等行為，將依法取締。

針對目前是否已有違規裁罰案件，陽管處回應，現階段仍在調查違規行為人個資，查證屬實才會進入裁處階段。

陽管處呼籲，民眾夜間造訪擎天崗時請保持輕聲細語、關閉不必要的強光源，並帶走隨身垃圾，親近自然的同時也請還給野生動物應有棲息空間，並體恤在地居民居住權益，共同守護珍貴自然資源夜空與寧靜。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國家公園 陽明山 擎天崗

延伸閱讀

衛星空拍台南七股、北門魚塭鋪碎紅磚固堤遭移送 漁民反彈

發展花壇虎山巖夜間經濟 鄉長參選人葉繼元倡設車宿露營區

金門歐亞水獺排遺測出塑膠微粒 學者籲長期監測

蘆竹大古山改裝車聚遭攔查 無照男逃逸撞警車下場曝

相關新聞

全台最長「懸索橋」升級回歸！「免費入園」至6月底 朝聖「美麗河谷、壯闊水庫」放風去

全台最長「懸索橋」強勢回歸！即日起至6月底「免費入園」，把握機會走上吊橋欣賞河谷與水庫的壯闊風貌。

「北投後花園」暫別休館3個月！ 24年老字號溫泉會館「整修倒數」必搶夏季旅展 「夏湯券、住宿券」展延辦法+激省攻略

北投「水美溫泉會館」將自2026年7月1日起休館整修3個月，並於10月1日重啟營運。為回饋顧客，特推出「夏季旅展」優惠，住宿券低至$2,999元，湯券最高降至38折，讓泡湯控不容錯過！

「亞航」暑假促銷開跑！免費送機上餐、改票免手續費，高雄大阪線「最低2782元」起

亞航推出暑假促銷，免費送機上餐、免手續費改票，台北、高雄出發至多條熱門亞洲航線，單程票價最低2,782元起。訂票至2026年5月24日，出發日期可至8月31日，涵蓋暑假旅遊旺季。

重開機的儀式感！「一人旅行」熱潮 韓國釜山、嘉義成了獨旅新歡

【旅奇傳媒/編輯部報導】「520」不再只是情侶專屬節日！隨著「愛自己」成為新生活態度，越來越多台灣旅客開始選擇一個人旅行，把「獨旅」當成自我療癒與生活 reset 的儀式感。數位旅遊平台 Agoda 最新觀察發現，2026年1月至4月期間、並與2025年同期相較，台灣獨旅旅客搜尋量年增16%，顯示「一個人出發」正快速成為旅遊新趨勢。 其中，海外獨旅搜尋量成長達20%，高於國旅獨旅的10%，反映越來越多台灣旅客選擇利用短天數、彈性高的海外旅行，好好放鬆、充電一下。 釜山暴衝71%！台灣人獨旅瘋韓國！慢步調城市最受歡迎 Agoda 數據顯示，日本、韓國依舊是台灣「獨旅」旅客最愛，東京、首爾、大阪持續穩坐熱門搜尋榜。不過，近年最強黑馬則是韓國釜山，搜尋量年增高達71%，成為台灣「獨旅族」最新人氣城市。 另外，日本福岡與札幌搜尋量也分別成長51%與33%。Agoda 觀察到，台灣「獨旅」旅客越來越偏好適合短天數、步調舒服的城市旅行，像是結合美食、購物、咖啡廳與在地文化體驗的「慢步調城市旅遊」，正在東北亞快速升溫。 嘉義成國旅獨旅黑馬！邊散步邊玩皮克敏爆紅 國旅部分也掀起一人旅行風潮，其中嘉義

線上旅展開搶！輪盤抽獎新加坡「迪士尼郵輪」免費送

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著國際油價與燃油附加費調漲，出國成本逐步攀升。根據 Google 搜量顯示，「旅展優惠」相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。預期此波旅展將帶動新一波買氣高峰，以日韓短程最為熱門，如釜山、沖繩、福岡等2小時航程城市，及關注度漸長的日本二三線城市。 歐美中長程旅遊也開始回溫，規劃多集中在下半年，且旅客更偏好可退改商品或附中文導遊的一日遊，在長途旅行中尋求更高的彈性與便利性。 為回應旅客對聰明消費的強烈需求，Klook 於05/15-06/14啟動為期一個月的「線上夏季旅展」，祭出「天天折千」、「週週買1送1」、「樂園加飯店最高折2千」、「eSIM 10元」等超殺優惠，協助旅客輕鬆控管預算，更加碼可天天瘋玩的「迪士尼輪盤」，最大獎送出夢幻的「新加坡迪士尼郵輪」之旅，邀請旅客0元試手氣圓夢！ 天天送千元、環球影城買1送1！行程到上網全面省 ● 天天折千： 活動期間每日限量發送最高現折1千元優惠碼，適用 Klook 全站商品，無論飯店、樂園、交通等皆可使用。旅客可先鎖定高單價商品，再依需求補齊

錯過就要等明年！曹家花田香「2026繡球花季」來了 粉、藍繡球花搶頭香 「千坪花海」預計月底大滿開

每年必訪「繡球花田」！賞花夯點「曹家花田香」2026繡球花季來了，預計花期能持續至6月底，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。