全台最長「懸索橋」升級回歸！「免費入園」至6月底 朝聖「美麗河谷、壯闊水庫」放風去
全台最長「懸索橋」強勢回歸！即日起至6月底「免費入園」，把握機會走上吊橋欣賞河谷與水庫的壯闊風貌。
桃園市復興區「新溪口吊橋」歷經封橋1年後，自5/16起回歸開放，並同步祭出「免門票」活動，邀請民眾登橋賞景。本次免票優惠至6/30，得以走上全長303公尺的懸索橋，觀賞大漢溪美麗河谷與水庫豐沛蓄水量，7月起則將恢復入園門票每人50元。
需注意的是，原角板山入口端因維修暫時封閉中，前往吊橋請走【溪口端】，可直接導航【新溪口吊橋—溪口入口端】。而本次修整開放也同步優化攤販區，現有2間商店進駐，販售香腸、小米甜甜圈、農產品、飲料和雞蛋糕等。更多入園詳情請見粉專。
新溪口吊橋
免費開放期間：即日起～2026/6/30
開放時間：週三至日8:30-16:30（週一、二休園）
注意事項：前往吊橋走【溪口端】，直接導航【新溪口吊橋—溪口入口端】
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