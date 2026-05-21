快訊

MLB／大谷翔平回歸「二刀流」開轟 5局0失分收工本季最短先發

祖克柏全力押注AI！Meta大裁員8000人 亞洲員工凌晨4點收通知

一路力挺女兒從政…南投縣長許淑華父親病逝 地方政壇哀悼：一個時代落幕

6／9首航！濟州航空攜手ZEROBASEONE 推《Ascend-》迷你六輯宣傳彩繪機

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
濟州航空攜手ZEROBASEONE展開高空聯名合作推出「ZEROBASEONE 」彩繪機。　圖：濟州航空／提供
濟州航空攜手ZEROBASEONE展開高空聯名合作推出「ZEROBASEONE 」彩繪機。　圖：濟州航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】濟州航空（代表理事：Kim, E-Bae）為紀念擁有全球高人氣的 K-POP 藝人「ZEROBASEONE」回歸，正式展開「ZEROBASEONE 彩繪機」聯名合作。

本次濟州航空的「ZEROBASEONE 彩繪機」將採用 ZB1 第六張迷你專輯《Ascend-》的宣傳照進行機身裝飾。自06/09起，該架飛機預計將投入濟州航空營運的國際航線，預計飛航3個月。

▲於仁川機場臨櫃辦理國際航線登機手續的旅客，可獲得印有ZEROBASEONE成員肖像的限量版登機證。　圖：濟州航空／提供
▲於仁川機場臨櫃辦理國際航線登機手續的旅客，可獲得印有ZEROBASEONE成員肖像的限量版登機證。　圖：濟州航空／提供

為紀念此次聯名合作，濟州航空將於約2個月期間內提供特別版登機證。凡於仁川機場臨櫃辦理國際航線登機手續的旅客，可獲得印有「ZEROBASEONE」成員肖像的限量版登機證。

此外，濟州航空也為「ZEROBASEONE」的官方粉絲團「ZEROSE」準備了多樣化的活動。即日起至05/31止，凡參加濟州航空官網活動或追蹤台灣 Instagram 官方帳號，即有機會抽中多項好禮，包括：台北、高雄出發韓國來回機票 (各1名)、「ZEROBASEONE」親筆簽名CD（5名）、「ZEROBASEONE」迷你六輯《Ascend-》隨機照片組（1名）、濟州航空積分（100名）。

濟州航空相關人士表示：「將飛機『起飛、翱翔』的形象與專輯名稱《Ascend-》所蘊含的『上升』訊息相結合，希望透過跨產業的全新合作，為國內外消費者帶來耳目一新的樂趣。」並補充：「期待能透過『ZEROBASEONE 彩繪機』，向海外粉絲親近地宣傳新專輯《Ascend-》，同時提升濟州航空的品牌知名度。」

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航線 濟州航空

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

全台首創！ 「加賀屋 x 北投老爺」神級聯手 免萬元入住、免費爽泡日式溫泉、早餐還能跨館2選1

北投兩大頂級飯店「日勝生加賀屋」與「北投老爺酒店」首度聯手，推出「北投初夏 法日雙饗 沁心漫旅」專案。即日起至6月30日，入住兩晚以上可享受跨館早餐及日式溫泉，價格最低僅5,799元起，讓旅客一次體驗日法雙重風味！

線上旅展／JR東日本大飯店春餐券最低2.7折　烤鴨、牛舌全入列

搶攻暑假旅遊與聚餐需求，JR東日本大飯店台北即日起至6月15日推出「2026春夏線上旅展」，集結館內餐飲與住宿商品同步促銷，餐券與住房優惠最低下殺約2.7折起，鎖定家庭聚餐、商務宴客與企業採購市場，提前卡位暑期餐旅消費熱潮。

TTE旅展／暑假郵輪戰開打！兒童0元、買5晚住7晚 麗星郵輪優惠全開

暑假旅遊市場正式開戰。麗星郵輪2.0今年首度參戰台北國際觀光博覽會（TTE），宣布全面啟動暑期航程優惠，從全台唯一基隆直航東京、大阪的日本長航線，到海上音樂季與星海夏令營等主題，以「國旅價格玩日韓郵輪」為主軸，搶攻暑假親子與熟齡旅遊市場。

TTE旅展／小鹿文娛推住宿套票「全年最低」 花蓮、鼓浪嶼一次玩

2026年TTE台北國際觀光博覽會將於5月22日至25日在台北世貿一館登場，小鹿文娛推出年度旅展主打雙主軸商品，鎖定「鼓浪嶼慢旅」與「花蓮輕旅行」兩大市場，同步推出可跨地區兌換的住宿套票與加碼優惠，搶攻暑期與長假旅遊需求。

TTE旅展雄獅首創「全球鐵道專區」！暑假親子遊日最高省2萬，極光、跨年預購現折1.5萬

2026 台北國際觀光博覽會（TTE）於 5 月 22 日至 5 月 25 日在台北世貿一館盛大登場，雄獅旅遊瞄準暑假親子旅遊商機，如泰國、韓國、沖繩親子熱門地點，小孩最高可折團費1萬，親子出遊北海道最高可折2萬；長線則推出超早鳥預購，看極光、2027跨年、過春節最高可現折1萬5。

6／9首航！濟州航空攜手ZEROBASEONE 推《Ascend-》迷你六輯宣傳彩繪機

【旅奇傳媒/編輯部報導】濟州航空（代表理事：Kim, E-Bae）為紀念擁有全球高人氣的 K-POP 藝人「ZEROBASEONE」回歸，正式展開「ZEROBASEONE 彩繪機」聯名合作。 本次濟州航空的「ZEROBASEONE 彩繪機」將採用 ZB1 第六張迷你專輯《Ascend-》的宣傳照進行機身裝飾。自06/09起，該架飛機預計將投入濟州航空營運的國際航線，預計飛航3個月。 為紀念此次聯名合作，濟州航空將於約2個月期間內提供特別版登機證。凡於仁川機場臨櫃辦理國際航線登機手續的旅客，可獲得印有「ZEROBASEONE」成員肖像的限量版登機證。 此外，濟州航空也為「ZEROBASEONE」的官方粉絲團「ZEROSE」準備了多樣化的活動。即日起至05/31止，凡參加濟州航空官網活動或追蹤台灣 Instagram 官方帳號，即有機會抽中多項好禮，包括：台北、高雄出發韓國來回機票 (各1名)、「ZEROBASEONE」親筆簽名CD（5名）、「ZEROBASEONE」迷你六輯《Ascend-》隨機照片組（1名）、濟州航空積分（100名）。 濟州航空相關人士表示：「將飛機『起飛、翱翔』的形

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。