6／9首航！濟州航空攜手ZEROBASEONE 推《Ascend-》迷你六輯宣傳彩繪機

【旅奇傳媒/編輯部報導】濟州航空（代表理事：Kim, E-Bae）為紀念擁有全球高人氣的 K-POP 藝人「ZEROBASEONE」回歸，正式展開「ZEROBASEONE 彩繪機」聯名合作。

本次濟州航空的「ZEROBASEONE 彩繪機」將採用 ZB1 第六張迷你專輯《Ascend-》的宣傳照進行機身裝飾。自06/09起，該架飛機預計將投入濟州航空營運的國際航線，預計飛航3個月。

▲於仁川機場臨櫃辦理國際航線登機手續的旅客，可獲得印有ZEROBASEONE成員肖像的限量版登機證。 圖：濟州航空／提供

為紀念此次聯名合作，濟州航空將於約2個月期間內提供特別版登機證。凡於仁川機場臨櫃辦理國際航線登機手續的旅客，可獲得印有「ZEROBASEONE」成員肖像的限量版登機證。

此外，濟州航空也為「ZEROBASEONE」的官方粉絲團「ZEROSE」準備了多樣化的活動。即日起至05/31止，凡參加濟州航空官網活動或追蹤台灣 Instagram 官方帳號，即有機會抽中多項好禮，包括：台北、高雄出發韓國來回機票 (各1名)、「ZEROBASEONE」親筆簽名CD（5名）、「ZEROBASEONE」迷你六輯《Ascend-》隨機照片組（1名）、濟州航空積分（100名）。

濟州航空相關人士表示：「將飛機『起飛、翱翔』的形象與專輯名稱《Ascend-》所蘊含的『上升』訊息相結合，希望透過跨產業的全新合作，為國內外消費者帶來耳目一新的樂趣。」並補充：「期待能透過『ZEROBASEONE 彩繪機』，向海外粉絲親近地宣傳新專輯《Ascend-》，同時提升濟州航空的品牌知名度。」

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