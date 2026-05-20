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「北投後花園」暫別休館3個月！ 24年老字號溫泉會館「整修倒數」必搶夏季旅展 「夏湯券、住宿券」展延辦法+激省攻略

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／北投水美溫泉會館
圖／北投水美溫泉會館

北投泡湯「後花園」暫時跟大家說再見了！ 北投24年老字號、陪伴無數旅人度過放鬆時光的「水美溫泉會館」，拋出震撼彈宣佈將於2026年7月1日起暫停營業，展開為期3個月的全館硬體硬體設施大改裝！改裝前夕業者特別祭出「夏季旅展」大回饋，住宿券驚爆價只要2,999元起，狂殺36折，連最受歡迎的湯券也同步加碼展延，台北泡湯控絕對要囤貨！

暫別3個月！水美溫泉會館7月起全館硬體全面維修

圖／北投水美溫泉會館
圖／北投水美溫泉會館

北投水美溫泉會館感謝粉絲們24年來的厚愛，為了全新面貌迎接大家，預計自7月1日至9月30日全面休館整修，計畫在2026年10月1日以全新姿態重啟營運。

針對消費者手上的票券，業者貼心推出全面展延，凡是效期落在整修期間（2026/7/1-9/30）的住宿券、客房泡湯券、餐飲券等，自動「展延3個月」，例如原到期日為 2026/11/30，將順延至 2027/02/28；而夏湯券與贈送券則可展延至一個年度之3個月內使用，讓大家權益完全不受影響，詳情可鎖定官網與社群平台發布。

搶便宜趁現在！夏季旅展「激省36折起」必搶攻略

水美溫泉會館同步推「夏季旅展」優惠逼人剁手！首推網美瘋搶的「超人氣夏湯券（大眾湯）」，直接狂殺38折，買10張送1張，一組10張只要3,800元，還全年不限時超划算。

另外，年度熱銷的「溫泉通用券」也是55折入手，每張只要550元且買10送1。想要享受私密空間的，不能錯過「客房泡湯券 2hr」，每張2,000 元享買3送1，還加碼多送30分鐘；雙人住宿券更是殺到36折，買10送1平均下來每張只要3,999元，更有限時快閃的驚爆價2,999元優惠，手速慢就搶不到囉！

圖／北投水美溫泉會館
圖／北投水美溫泉會館

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北投 溫泉 旅展 泡湯

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