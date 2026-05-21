TTE旅展雄獅首創「全球鐵道專區」！暑假親子遊日最高省2萬，極光、跨年預購現折1.5萬

旅展現場特別打造全球鐵道專區，除了每日限定行程優惠，更獨家販售多款「必須搭乘列車才能購買」的隱藏版文創商品，逛展就能將限定小物一次帶回家。

除了北歐極光外，加拿大黃刀鎮也是熱門賞極光目的地，訂單能見度已延伸至 2027 年 3 月。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅旅遊觀察，整體旅遊市場買氣持續暢旺，預估TTE旅展線上加線下業績將較去年同期成長約 1 成。暑假親子出遊需求強勁，家長偏好飛行時間短、樂園密集度高的亞洲行程，帶動「高體驗、高便利性」的行程熱銷；因整體旅遊需求熱度不減，今年第二季包括日本線、韓國線，參團人次與去年同期相比年增近 3 成，部分熱門檔期訂單能見度已達 12 月。

長線部份，受惠於長榮華盛頓、星宇布拉格等新航點開航，以及美國建國 250 週年與加州迪士尼 70 週年話題帶動，加上旅客提前鎖定稀缺資源的趨勢，讓秋冬賞楓、極光及 2027 年跨年等超早鳥產品已開始熱賣，如黃刀鎮極光、北歐極光訂單能見度更已延伸至 2027 年 3 月；紐澳 2027 雪梨跨年獨家煙火船已搶先成團；中南美洲的秘魯深度遊，暑假檔期也已近乎滿位。

此外，旅客現在更重視深度體驗，使得「運動旅遊」、「鐵道旅遊」與「郵輪假期」成為今年最具潛力的黑馬，尤其運動旅遊產品，目前整體銷售已達 9 成，業績更較去年同期成長 2成。

北海道獨家入住全新「 緩慢瑞萃」、宿霧馬新最高折６千

除了北歐極光外，加拿大黃刀鎮也是熱門賞極光目的地，訂單能見度已延伸至 2027 年 3 月。圖片來源｜雄獅旅遊提供

北海道向來為暑假遊日勝地，雄獅推獨家「限定PLUS北海道美瑛螃蟹5日」，主打全程無自理餐、升等螃蟹宴席料理，保證入住今年8月全新開幕高端旅宿「緩慢瑞萃」渡假村，每人 41,888 元起；韓國線則搭上新航線話題，推出「星宇首航韓日雙國釜山九州6日」，一次暢遊雙國精華，每人 47,900 元起；若想尋找高 CP 值親子行程，「暑降首爾樂天童話小旅行 4 日」，暢遊樂天世界樂園，每人只要 15,999 元起。

東南亞同樣是親子渡假首選，馬來西亞雙子星塔結合周邊主題樂園與渡假設施，深受家庭旅客青睞。圖片來源｜雄獅旅遊提供

東南亞同樣是親子首選，主打樂園保證入園與親子友善飯店，旅展現場推出限定優惠，如「雙龍灣5日」18,900元、「馬來西亞雲頂5日」 17999元、「宿霧神殿花園5日」15,888元。

歐洲極光、紐澳跨年搶先購！美西最高現省1萬

澳洲雪梨每年必看的跨年煙火，吸引許多全世界的旅客， 2027雪梨跨年獨家煙火船已搶先成團。圖片來源｜雄獅旅遊提供

長線行程則全面聚焦早鳥預購，讓旅客提前鎖定稀缺資源。歐洲線主打極光與經典地標，兩人同行最高可享第二人折9,000元，如「經典冰島冰與火之旅 11 日」帶領旅客深入《白日夢冒險王》取景地，體驗冰川健行、藍湖溫泉與震撼的火山熔岩洞穴，每人162,900元起；「經典北歐極光 10 日」則安排連續 5 晚入住極圈、體驗極光玻璃屋，更獨家規劃拉普蘭「聖誕老人私人見面會」與冰海帝王蟹捕撈，每人168,900元起；此外，涵蓋朝聖西班牙經典建築的「西班牙聖家堂藝術科學城11日」，每人99,900元起。

除歐洲外，美加線「經典美西黃石五大國家公園 12 日」，保證入住黃石西口飯店兩晚，最高現省 1 萬元，每人 147,900 元起；亞非線則搶先開賣 2027 夏季動物大遷徙的「經典肯亞 11 日」，每人 248,000 元起，旅展現場下單再贈熱氣球體驗。紐澳主推避暑與跨年超早鳥，「經典親子海豚島 2 晚賞鯨黃金海岸 9 日」保證入住海豚島 2 晚；「2027 雪梨跨年」獨家港灣煙火船已陸續成團。中南美洲的「秘魯 13 日」主打全程五星飯店與彩虹山網美景點，暑假檔期已熱銷滿 8 成。

首創全球鐵道專區！推稀有北陸「雪月花」包車

北陸觀光列車「雪月花」為趟次稀少、預約相當困難的夢幻列車。圖片來源｜雄獅旅遊提供

雄獅旅遊身為全球鐵道旅遊的專家，在旅展現場也首創業界唯一「全球鐵道專區」，每日推出限定行程優惠，配置專屬業務駐點諮詢，及販售限量文創小物。行程規劃上更持續推陳出新，國外鐵道近期以榮獲國際金旅獎的關西「近鐵雙鐵道」及九州「筑後廚房美食列車」最受歡迎；此外，更推出趟次稀少、預約相當困難的夢幻列車北陸雪月花號包車，7日行程每人83,900元起。國內鐵道則主推「鳴日鐵道北出南晚宴 3 日」，每人 38,900 元起。

迪士尼郵輪最高折1萬，芝加哥、神戶馬拉松保證名額

在郵輪市場方面，亞洲首艘「迪士尼探險號」憑藉 2026 新加坡首航話題，親子客群詢問度極高。雄獅獨家推出暑假 8 日團體遊，每人 88,000 元起，目前不僅已熱銷成團，訂單能見度更達 2027 年暑假；為回饋旅客，特別祭出 7 月指定出發日每房最高現折 1 萬元、8 月出發每房折 8,000 元的旅展限定優惠。

此外，以台灣基隆為母港出發的熱門航次也同步祭出超強折扣，主打奢華體驗的「MSC 榮耀號」推出早鳥加碼回饋，每房最高可狂省 1 萬元；而適合全家輕鬆出遊的「歌詩達莎倫娜號」，針對陽台艙及以下指定艙等，也提供每房現折 4,000 元的專屬優惠，讓旅客輕鬆規劃海上假期。

運動旅遊則推薦世界大滿貫賽事「芝加哥馬拉松 8 日」每人 179,900 元起，以及關西五大馬拉松之一的「主題神戶馬拉松 5 日」每人 59,900 元起，皆提供官方授權保證名額。

另外，主打精緻旅遊的「璽品SP Collection」，近期以德瑞、瑞士及奧捷最受關注。受惠於長榮航空直飛航點搭配，秋冬特別規劃 12 天長天數行程，如奧捷風華行程主打「質感五星連泊」與入住百年旅宿，讓旅客在山水大境與古城美村中，細細品味歐洲數百年的歷史底蘊與人文風景。

旅展現場主打夏季限定行程，如澎湖花火節行程，加碼贈送專屬VIP席位，讓旅客免卡位賞煙火。圖片來源｜雄獅旅遊提供

「全球鐵道專區」同時也放上伊日生活為山嵐號、海風號打造的香氛聞香瓶，以嗅覺體驗列車。圖片來源｜伊日生活提供

澎湖花火節免卡位，金門均一價僅6888元

針對今年夏天想在台灣玩的旅客，旅展現場雄獅主打離島與夏季限定行程，「金門特選大小金門 4 日」不分平假日均一價 6,888 元；「澎湖福容徠旅自由行 3 日」買一送一 9,998 元起；「澎湖花火節 VIP 席花火七望 3 日」加碼贈送雄獅專屬 VIP 席位免卡位賞煙火，每人 12,400 元起。另外，特別推出台東熱氣球嘉年華「帶娃娃去旅行」的曬娃團，隨團提供拍照小道具，報名再抽鐵道 IP 娃包。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/305643