「亞航」暑假促銷開跑！免費送機上餐、改票免手續費，高雄大阪線「最低2782元」起

亞洲低成本航空品牌 AirAsia 搶攻暑假旅遊商機，即日起推出夏季線上旅展優惠，主打「雙重好康免費送」，凡透過官方網站或 AirAsia MOVE App 預訂指定航班，不僅可獲得免費機上餐，還可享一次免收機票改期手續費，讓旅客在安排行程時更具彈性。

圖／亞洲航空提供

此次促銷適用於台北、高雄出發的多條亞洲熱門航線，包括吉隆坡、大阪、曼谷（廊曼）、馬尼拉等地，其中單程含稅票價最低2,782元起。活動開放訂票至2026年5月24日，適用出發日期則至2026年8月31日，涵蓋暑假旅遊旺季。

除了票價優惠外，亞航同步祭出免費機上餐活動。旅客只要於訂票時加購指定人氣餐點「秦叔叔海南雞飯」，即可享每位旅客、每段國際航班免費兌換1份餐點優惠，等於在飛行途中也能省下一筆餐食開銷。對於長程航線或親子旅遊族群而言，更具吸引力。

圖／亞洲航空提供

另外，亞航也針對旅遊安排容易變動的需求，推出一次免收機票改期手續費優惠，旅客可在指定條件下調整行程，降低暑假旺季提早訂票的不確定性。隨著高雄—大阪新航線將於6月15日正式開航，也顯示亞航持續擴大台灣市場布局，看好台灣旅客赴日與東南亞旅遊熱潮。

圖／亞洲航空提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」