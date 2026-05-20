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重開機的儀式感！「一人旅行」熱潮 韓國釜山、嘉義成了獨旅新歡

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 台灣人獨旅瘋韓國，釜山的慢步調受歡迎。　圖：Agoda／提供
 台灣人獨旅瘋韓國，釜山的慢步調受歡迎。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「520」不再只是情侶專屬節日！隨著「愛自己」成為新生活態度，越來越多台灣旅客開始選擇一個人旅行，把「獨旅」當成自我療癒與生活 reset 的儀式感。數位旅遊平台 Agoda 最新觀察發現，2026年1月至4月期間、並與2025年同期相較，台灣獨旅旅客搜尋量年增16%，顯示「一個人出發」正快速成為旅遊新趨勢。

其中，海外獨旅搜尋量成長達20%，高於國旅獨旅的10%，反映越來越多台灣旅客選擇利用短天數、彈性高的海外旅行，好好放鬆、充電一下。

釜山暴衝71%！台灣人獨旅瘋韓國！慢步調城市最受歡迎

Agoda 數據顯示，日本、韓國依舊是台灣「獨旅」旅客最愛，東京、首爾、大阪持續穩坐熱門搜尋榜。不過，近年最強黑馬則是韓國釜山，搜尋量年增高達71%，成為台灣「獨旅族」最新人氣城市。

另外，日本福岡與札幌搜尋量也分別成長51%與33%。Agoda 觀察到，台灣「獨旅」旅客越來越偏好適合短天數、步調舒服的城市旅行，像是結合美食、購物、咖啡廳與在地文化體驗的「慢步調城市旅遊」，正在東北亞快速升溫。

▲嘉義成了國人「獨旅」選擇的黑馬。　圖：Agoda／提供
▲嘉義成了國人「獨旅」選擇的黑馬。　圖：Agoda／提供

嘉義成國旅獨旅黑馬！邊散步邊玩皮克敏爆紅

國旅部分也掀起一人旅行風潮，其中嘉義成長最猛，搜尋量年增42%，高雄與台東則分別成長24%與22%，顯示越來越多旅客開始偏好帶有在地感、自然景觀與慢生活氛圍的城市。

近期嘉義更成為台灣「慢旅」代表城市之一。今年「嘉義藝術節」攜手人氣手機遊戲「皮克敏」推出「Pikmin Bloom Mini Walk」活動，讓不少旅客專程到嘉義散步、逛咖啡廳、探索巷弄與文化景點，也讓「邊走邊玩」成為新型態旅行方式。

根據交通部觀光署「台灣旅宿網」統計，嘉義市2025年住宿人次突破217萬，創下歷史新高，也反映越來越多台灣旅客開始從「踩點式旅遊」，轉向更重視放鬆感、生活感與個人體驗的旅行方式。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「520 過去多與情侶旅遊、浪漫行程連結，但近年我們觀察到越來越多台灣旅客開始選擇『自我獎勵型旅行』。不論是一個人的城市散步、短天數小旅行，或單純想離開日常放鬆一下，旅行正逐漸成為大家照顧自己、追求生活平衡的重要方式。」

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