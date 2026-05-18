錯過就要等明年！曹家花田香「2026繡球花季」來了 粉、藍繡球花搶頭香 「千坪花海」預計月底大滿開

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著國際油價與燃油附加費調漲，出國成本逐步攀升。根據 Google 搜量顯示，「旅展優惠」相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。預期此波旅展將帶動新一波買氣高峰，以日韓短程最為熱門，如釜山、沖繩、福岡等2小時航程城市，及關注度漸長的日本二三線城市。 歐美中長程旅遊也開始回溫，規劃多集中在下半年，且旅客更偏好可退改商品或附中文導遊的一日遊，在長途旅行中尋求更高的彈性與便利性。 為回應旅客對聰明消費的強烈需求，Klook 於05/15-06/14啟動為期一個月的「線上夏季旅展」，祭出「天天折千」、「週週買1送1」、「樂園加飯店最高折2千」、「eSIM 10元」等超殺優惠，協助旅客輕鬆控管預算，更加碼可天天瘋玩的「迪士尼輪盤」，最大獎送出夢幻的「新加坡迪士尼郵輪」之旅，邀請旅客0元試手氣圓夢！ 天天送千元、環球影城買1送1！行程到上網全面省 ● 天天折千： 活動期間每日限量發送最高現折1千元優惠碼，適用 Klook 全站商品，無論飯店、樂園、交通等皆可使用。旅客可先鎖定高單價商品，再依需求補齊

2026-05-18 14:00