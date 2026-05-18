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錯過就要等明年！曹家花田香「2026繡球花季」來了 粉、藍繡球花搶頭香 「千坪花海」預計月底大滿開

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
實際花況依現場為準。圖／曹家花田香粉專
實際花況依現場為準。圖／曹家花田香粉專

每年必訪「繡球花田」！賞花夯點「曹家花田香」2026繡球花季來了，目前部分繡球花已搶先盛放，預計花期能持續至6月底，喜歡整片爆滿花海的朋友可別錯過。

圖／曹家花田香粉專
圖／曹家花田香粉專

陽明山竹子湖「曹家花田香」占地千坪，現正迎來2026繡球花季，花期預計自即日起至6月底，當前園區花開約4-5成，粉色和藍色繡球花打頭陣搶先綻放，各品種花卉也將陸續盛開，約能在月底大滿開，準備朝聖多樣且繽紛的亮眼花海，若錯過本次花季可就要再等明年囉！

圖／曹家花田香粉專
圖／曹家花田香粉專

「曹家花田香」繡球花季營業時間為每日7:00-18:00，無需預約且花季期間無公休。入園費每人150元，可憑票根「全額折抵」園區商品，兌換茶飲、花卉、點心及各式農創小物；身高120cm以下孩童可免費入園。此外，最新花況都將定期在粉專更新，建議出發前可以先至粉專查詢。

往年花況。圖／曹家花田香粉專
往年花況。圖／曹家花田香粉專

往年花況。圖／曹家花田香粉專
往年花況。圖／曹家花田香粉專

曹家花田香

地址：台北市北投區湖田里竹子湖路33-7號旁

2026繡球花季營業時間：每日7:00-18:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/caojiahuatianxiang

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