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台中又有新百貨！ 2400坪「Mini G Mall」插旗豐原 5大超狂餐飲品牌搶先外流、樓層規劃曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Mini G Mall
圖／Mini G Mall

台中人真的太幸福！繼漢神洲際購物廣場強勢開幕後，再度迎來喜訊。一座佔地高達2400坪的社區型全新商場「Mini G Mall」將在豐原登場，官方尚未正式揭曉品牌完整名單，但敏銳的在地網友早已發現現場多間人氣餐廳「已經掛牌」，引爆網友熱烈討論！

圖／Mini G Mall
圖／Mini G Mall

官方表示，「Mini G Mall」確實有多家超強餐飲進駐，不同於市中心強調國際精品與觀光客導向的大型購物中心，「Mini G Mall」是以「日常生活型餐飲聚點」為核心，希望更著重於豐原在地居民的「日常可近性」與「高頻消費」需求。

商場還在倒數階段，但已經有許多眼尖的民眾捕捉到現場裝修與掛牌的蛛絲馬跡。目前討論度最高、確定進駐的人氣美食陣容包括：王品集團旗下的「聚日式鍋物」與經典不敗的「西堤牛排」；另外還有日式精緻定食「YAYOI 彌生軒」、肉控最愛的「打爆豬韓式燒肉吃到飽」，以及全新升級的「開丼 2.0 主題餐廳」。

圖／Mini G Mall
圖／Mini G Mall

商場整體空間規劃約2400坪，樓層分布相當實用且貼近生活，包括「B1F」為生活商品區，包辦日常大小事；「1F - 2F」為人氣主題餐廳，美食一級戰區；「3F - 5F」為停車場空間，空間充足，開車前來十分方便！

業者也強調，目前流出的只是部分名單，最完美的完整品牌名單以及熱鬧的開幕活動，後續請大家拭目以待，將在近期陸續官方公告。

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Mini G Mall

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