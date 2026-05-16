機票促銷1299元起！ 「4大航空線上旅展」超狂懶人包　飛日本萬元有找、巴黎爆殺2.5萬、高雄出發賺很大

機票限時大促銷！ 台灣4大國籍航空包含長榮航空、中華航空、星宇航空以及台灣虎航，不約而同於近日推出超狂的線上旅展優惠，有國人最愛的日本航線萬元有找，長榮甚至祭出巴黎2.5萬元起的爆殺價，而台灣虎航更是打出單程未稅1299元起，幫大家整理出「4大航空線上旅展懶人包」，必搶航線一次看懂！

● 台灣虎航：南部大主場！單程1299元起

圖／台灣虎航提供

-訂票期間： 2026年5月15日10:00 至 2026年5月18日23:59

-出發期間： 2026年5月15日至2027年3月27日（部分航線為2026年5月15日至2026年10月24日）

低成本航空巨頭台灣虎航，因應「高雄旅行公會國際旅展」，把促銷大主場直接移到南部！即日起至5月18日晚間23:59限定快閃，主打高雄及台南出發的12個熱門航點、共計14條航線，單程未稅特價只要1,299元起！不管是飛韓國金浦、濟州，還是飛沖繩、大阪、東京、札幌都有破盤價。旅遊期間最長可預訂到2027年3月27日，超長效期的促銷，讓南部鄉親出國玩到不想回家！

激推航線：（皆未稅）

高雄－金浦：1,299 元起 🔥🔥

高雄－沖繩：1,399 元起

台南－沖繩：1,399 元起

高雄－濟州：1,399 元起

高雄－大阪：1,799 元起

高雄－岡山：1,799 元起

高雄－峴港：1,799 元起

高雄－東京成田：1,899 元起

高雄－福岡：2,099 元起

高雄－熊本：2,099 元起

台南－熊本：2,099 元起

高雄－名古屋：2,199 元起

高雄－仙台：2,299 元起

高雄－札幌：3,299 元起

● 星宇航空：全航線激省88折起！

星宇航空。記者黃仲明／攝影

-訂票期間： 即日起至2026年5月29日

-出發期間： 2026年5月15日至12月31日

精品航空「星宇航空」線上旅展，自即日起至5月29日止，星宇祭出全航線「最低88折起」超好康折扣，讓旅客能輕鬆入手到今年底出發的超值機票。最大的亮點莫過於台北（桃園）飛熊本來回機票含稅價只要11,322元起。中部的鄉親也有福了！台中飛日本超夢幻度假聖地「下地島（宮古島）」來回竟然萬元有找，免去桃園，直接出發看最美的宮古藍！

激推航線：（皆含稅）

台北－東京：14,559 元起

台北－熊本：11,322 元起

台北－下地島：10,390 元起

台中－下地島：9,645 元起🔥🔥

台中－沖繩：10,686 元起

台北－曼谷：10,524 元起

● 長榮航空：神戶、巴黎、布里斯本爆殺！

圖／長榮航空提供

-訂票期間： 即日起至2026年5月31日

-出發期間： 2026年5月15日至12月31日

長榮航空這次最受矚目的熱門亞洲航線，桃園－澳門來回最低竟然只要3,073元起（未稅），桃園－宿霧來回也只要4,540元起（未稅），而國人超愛去日本新選擇，桃園－神戶來回也萬元有找。長程航線部分更是誠意十足，歐洲浪漫首選桃園－巴黎來回最低只要25,345元起（未稅），飛布里斯本超划算。

為了慶祝空中巴士A330-300廣體客機即將進駐高雄，長榮航空這次特別大手筆推出了高雄－澳門2,765元起（未稅）、高雄－東京11,349元起（未稅）等專屬驚喜價，南部朋友千萬別錯過！

激推航線：（皆未稅）

台北－澳門：來回最低 3,073 元起

台北－宿霧：來回最低 4,540 元起

台北－神戶：來回最低 9,429 元起 🔥🔥

台北－巴黎：來回最低 25,345 元起 🔥🔥

台北－布里斯本：來回最低 17,024 元起

高雄－澳門：來回最低 2,765 元起

高雄－上海：來回最低 6,111 元起

高雄－東京：來回最低 11,349 元起 🔥🔥

● 中華航空：全航線81折起飛熊本好省！

圖／中華航空提供

-訂票期間： 即日起至2026年5月31日

-出發期間： 2026年5月15日至12月31日

華航強棒出擊帶來的「TTE線上旅展」優惠，自即日起至5月31日，大手筆祭出全航線「81折起」超甜優惠，適用出發日從5月中一路涵蓋到年底，就連最搶手的「暑假黃金時段」和「年底跨年熱門檔期」也都適用！這次國人最愛的日本線大回饋，台北飛熊本來回含稅只要1萬1千多元，高雄飛熊本、高雄飛沖繩現在買超划算。

激推航線：（皆含稅）

台北－熊本：11,856 元起 🔥🔥

台北－東京成田：14,544 元起

台北－東京羽田：15220 元起

高雄－沖繩：12,401 元起

高雄－熊本：14,460 元起

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