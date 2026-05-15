快訊

集氣！温嵐驚傳「敗血性休克」 進加護病房最新狀況曝光

直播／台灣成美中關係最危險變數？ 國際專家解析大國博弈策略

為何選在此時賣出8.1%世界先進股權？ 台積電官方答案來了

「屎」料未及！ 台灣超狂伴手禮夯到韓國 「黑熊便便鑰匙圈」瘋搶斷貨 網驚：只剩現場購買

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台灣黑熊保育協會
圖／台灣黑熊保育協會

台灣文創軟實力再創另類奇蹟！近期一款外型讓人看了會心一笑的「黑熊便便鑰匙圈」，竟在社群平台 Threads 上掀起熱烈討論，甚至引來大批外國朋友跨海跪求代購。突如其來的「大便熱潮」，官方因訂單接到手軟、供不應求，已緊急宣布暫停網路訂購，想入手的粉絲只能前往現場試手氣！

圖／台灣黑熊保育協會
圖／台灣黑熊保育協會

韓網瘋傳！ 髒到最高點就是萌 拉開拉鍊有驚喜

一名韓國網友在Threads社群分享，表示自己歷經波折、拜託台灣朋友瘋狂代購，才終於入手這款充滿反差感的限量版周邊，並笑稱這種帶點「髒髒感」的視覺衝突簡直太療癒！文章一出，瞬間讓大批韓國網友紛紛敲碗大喊想入手。

這款掀起暴動的鑰匙圈，其實是台灣黑熊保育協會所推出的「黑熊排遺（便便）鑰匙圈」，單價650元，是「台灣製造」精緻工藝。最特別的是，逗趣的外型下其實藏著細緻的生物教育意義，只要拉開便便上的拉鍊，內部還精緻地繡上黑熊消化過的漿果與殼斗科植物種子，極具深度的設計與高質感。

官方急喊卡「即日起限現場購買」

面對「屎無前例」的瘋狂搶購潮，台灣黑熊教育館於14日也驚呼表示，這一切真的是「屎」料未及，本來以為大家會對排遺保持「社交距離」，沒想到訂單數量直接突破天際！為確保每一份「便便」的品質都能「屎」終如一，官方忍痛宣布即日起暫停網路訂購，全面改為「現場販售」。

本週日下一批便便補貨到

館方也喊話，希望大家能親自走一趟教育館，不僅能把這份無「屎」不在的幸運帶回家，也能順道深入了解台灣黑熊的生態。目前館內現貨已所剩無幾，不過館方正秉持「屎」命必達的精神加緊趕工，預計本週日(5/17)將會補貨下一批現場購買的名額，週末不妨安排一趟實體行程親自捕捉！

圖／台灣黑熊保育協會
圖／台灣黑熊保育協會

台灣黑熊教育館

．地址：花蓮縣玉里鎮啟模里民權街50號

．電話號碼：03-888 6010

．營業時間：周四-周日 09:00-17:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

台灣黑熊教育館 伴手禮

相關新聞

「屎」料未及！ 台灣超狂伴手禮夯到韓國 「黑熊便便鑰匙圈」瘋搶斷貨 網驚：只剩現場購買

台灣的「黑熊便便鑰匙圈」在韓國引發購買熱潮，甚至造成網購暫停。這款650元的周邊商品不僅設計獨特，還具備生態教育意義，吸引大量消費者前往現場購買，館方預計本週日將補貨。

999元玩兩大水樂園！六福Ｘ麗寶首度聯手 買一送一限量開搶

主題樂園今夏迎來跨品牌合作新模式。六福村主題遊樂園與麗寶樂園渡假區宣布推出暑期策略合作計畫，祭出話題十足的999元雙聯票買一送一優惠。

富邦美術館「免費入館」！一日限定、「典藏展」必看 還有「全台最大戶外美術館」連2天免門票、現省350元

富邦美術館「免費入館」！響應5月18日國際博物館日，富邦美術館再推一日限定免費參觀；而「朱銘美術館」則推出連續2天免票入館與...

全台最大好市多來了！ 1.4萬坪「高雄亞灣店」開幕時間曝光 3大棟建築、1000個車位爽停

全台最大好市多「高雄亞灣店」將於2026年7月開幕，總占地1.4萬坪，設有3大棟建築及1010個汽車位，帶來更寬敞的購物環境。該店將成為民眾周末和節日採買的理想選擇。

蔦屋書店進駐松菸 書店設計、共享空間5大特色搶先看

有誠品24小時書店進駐的松山文創園區，再迎來日本書店代表TSUTAYA BOOKSTORE，深耕台灣邁入第14年的臺灣蔦屋，有別於過去在台展店據點採取與台灣業者合作的加盟模式，這次在松菸開出百坪空間的海外首家直營店，松菸也將展開台日書店的正面交鋒。

台北最美初夏紫色花海！ 免門票開逛「內雙溪愛情花季」 森林系體驗第2波報名 草地音樂會、市集手作免費玩

台北士林的「內雙溪愛情花季」將於5月16日開幕，免費入園，展現百公頃的紫色花海並舉辦音樂市集。首日還有卡通吉祥物與抽獎活動，第二波森林手作體驗報名將於5月18日開放，吸引攝影愛好者及家庭參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。