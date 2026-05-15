「屎」料未及！ 台灣超狂伴手禮夯到韓國 「黑熊便便鑰匙圈」瘋搶斷貨 網驚：只剩現場購買

台灣文創軟實力再創另類奇蹟！近期一款外型讓人看了會心一笑的「黑熊便便鑰匙圈」，竟在社群平台 Threads 上掀起熱烈討論，甚至引來大批外國朋友跨海跪求代購。突如其來的「大便熱潮」，官方因訂單接到手軟、供不應求，已緊急宣布暫停網路訂購，想入手的粉絲只能前往現場試手氣！

圖／台灣黑熊保育協會

韓網瘋傳！ 髒到最高點就是萌 拉開拉鍊有驚喜

一名韓國網友在Threads社群分享，表示自己歷經波折、拜託台灣朋友瘋狂代購，才終於入手這款充滿反差感的限量版周邊，並笑稱這種帶點「髒髒感」的視覺衝突簡直太療癒！文章一出，瞬間讓大批韓國網友紛紛敲碗大喊想入手。

這款掀起暴動的鑰匙圈，其實是台灣黑熊保育協會所推出的「黑熊排遺（便便）鑰匙圈」，單價650元，是「台灣製造」精緻工藝。最特別的是，逗趣的外型下其實藏著細緻的生物教育意義，只要拉開便便上的拉鍊，內部還精緻地繡上黑熊消化過的漿果與殼斗科植物種子，極具深度的設計與高質感。

官方急喊卡「即日起限現場購買」

面對「屎無前例」的瘋狂搶購潮，台灣黑熊教育館於14日也驚呼表示，這一切真的是「屎」料未及，本來以為大家會對排遺保持「社交距離」，沒想到訂單數量直接突破天際！為確保每一份「便便」的品質都能「屎」終如一，官方忍痛宣布即日起暫停網路訂購，全面改為「現場販售」。

本週日下一批便便補貨到

館方也喊話，希望大家能親自走一趟教育館，不僅能把這份無「屎」不在的幸運帶回家，也能順道深入了解台灣黑熊的生態。目前館內現貨已所剩無幾，不過館方正秉持「屎」命必達的精神加緊趕工，預計本週日(5/17)將會補貨下一批現場購買的名額，週末不妨安排一趟實體行程親自捕捉！

圖／台灣黑熊保育協會

台灣黑熊教育館

．地址：花蓮縣玉里鎮啟模里民權街50號

．電話號碼：03-888 6010

．營業時間：周四-周日 09:00-17:00

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