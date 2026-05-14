全台最大好市多來了！ 1.4萬坪「高雄亞灣店」開幕時間曝光 3大棟建築、1000個車位爽停

高雄人準備開逛！ 好市多高雄店原本位於中華五路的台灣首家好市多，因租約到期確定搬遷至亞洲新灣區80期重劃區。美國Costco官方近日正式揭曉時程，這座全台規模最大的「好市多亞灣店」預計將在2026年7月正式開幕！

位於中華五路的台灣首家好市多高雄店，將遷至亞洲新灣區80期重劃區。圖／聯合報系資料照

高雄亞灣店落腳復興路，總占地高達 1.4 萬坪，一舉奪下「全台最大」的頭銜。根據「高雄過好日」在地臉書粉專釋出現場照，已經可以看到紅藍相間的經典 Logo 陸續掛上淺色鐵皮外牆，賣場輪廓相當顯眼。建築規劃分為 A、B、C 三大棟，其中 A 棟 1 樓與 3 樓為主要賣場區，提供更寬敞的逛街走道與豐富品項；B、C 棟則規劃為獨立立體停車場。

台灣好市多指出，亞灣店將挑戰成為全台擁有最多汽機車停車位的分店，預計規劃高達1010席汽車位及 400席機車位。未來不管是周末尖峰時刻還是採買節日，會員都能享受更順暢的進出。

Costco 全球執行長瓦克里斯（Ron Vachris）早在 2025 年底就曾預告，2026 會計年度將有5家門市遷址，其中台灣高雄店就是重頭戲。而根據美國官網「New Locations」分店時程表最新標註，「S Kaohsiung, TW」已排定於2026年7月開幕。

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