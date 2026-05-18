線上旅展開搶！輪盤抽獎新加坡「迪士尼郵輪」免費送

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著國際油價與燃油附加費調漲，出國成本逐步攀升。根據 Google 搜量顯示，「旅展優惠」相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。預期此波旅展將帶動新一波買氣高峰，以日韓短程最為熱門，如釜山、沖繩、福岡等2小時航程城市，及關注度漸長的日本二三線城市。

▲歐美中長程開始回溫，旅客偏好可退改商品或附中文導遊一日遊。 圖：Klook／提供

歐美中長程旅遊也開始回溫，規劃多集中在下半年，且旅客更偏好可退改商品或附中文導遊的一日遊，在長途旅行中尋求更高的彈性與便利性。

為回應旅客對聰明消費的強烈需求，Klook 於05/15-06/14啟動為期一個月的「線上夏季旅展」，祭出「天天折千」、「週週買1送1」、「樂園加飯店最高折2千」、「eSIM 10元」等超殺優惠，協助旅客輕鬆控管預算，更加碼可天天瘋玩的「迪士尼輪盤」，最大獎送出夢幻的「新加坡迪士尼郵輪」之旅，邀請旅客0元試手氣圓夢！

▲旅展預期以日韓短程及日本二三線城市最熱門。 圖：Klook／提供

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● 天天折千：

活動期間每日限量發送最高現折1千元優惠碼，適用 Klook 全站商品，無論飯店、樂園、交通等皆可使用。旅客可先鎖定高單價商品，再依需求補齊行程，靈活規劃暑假旅行！

● 週週買1送1：

每週一11:00準時開搶人氣商品買1送1，包含各地「環球影城」與「迪士尼樂園」、親子最愛沖繩「美麗海水族館」、近期新開幕「楓之谷」主題區的首爾「樂天世界」，還有 Klook 獨家豪華版「東京樂享周遊券」，一券暢玩東京6景點還可輕鬆回本，內含東京「哈利波特製片廠」之旅、「teamLab」等。

● 樂園加飯店最高折2千：

暑假最熱門的樂園優惠再加碼！活動期間輸入指定天天折千優惠碼，樂園或景點門票享95折（最高折1千元），完成訂單後再送飯店95折優惠碼（最高再折1千元），例如環球影城加市區飯店即可一次預訂、雙重折扣，輕鬆省下最多2千元。

● eSIM 10元：

出國必備網路同步下殺，Klook 官方 eSIM「7天1GB」方案最低只要10元起，也可依需求加價升級流量與天數，涵蓋日本、韓國、泰國、香港、越南等熱門目的地。支援 App 一鍵開通、免掃 QR code，並提供24小時中文客服，旅途中從導航到打卡都穩定。

▲參加 Klook「全球迪士尼夢幻輪盤」，有機會獲得新加坡「迪士尼郵輪」之旅。 圖：Klook／提供

夢幻大獎人人有機會！新加坡迪士尼郵輪免費抽

除了眾多優惠外，即日起至06/14還可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」，天天都能玩、玩越多中獎機會越高。最大獎為新加坡「迪士尼郵輪」，其餘還有全球迪士尼門票5折券、迪士尼周邊商品等，為暑假旅遊增添更多驚喜。此外，線上旅展活動期間刷玉山銀行 Unicard，最高可享16.5%優惠，搭配平台折扣再省一波！

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