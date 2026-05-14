富邦美術館「免費入館」！一日限定、「典藏展」必看 還有「全台最大戶外美術館」連2天免門票、現省350元

富邦美術館「免費入館」！響應5月18日國際博物館日，富邦美術館再推一日限定免費參觀；而「朱銘美術館」則推出連續2天免票入館與系列活動，邀請民眾走進藝文世界。

富邦美術館。聯合報系資料照片／記者陳宛茜攝影

位於台北信義區的高話題美術館「富邦美術館」響應5/18國際博物館日，推出博物館日「當日免費入館」活動，當前正展出典藏展《共鳴：光、愛與色彩的交響》及《常玉》，匯聚多位國內外藝術家作品，能夠在觀看作品的同時，觸發生活中的靈感，並在光影、細節中找到日常的連結。

《共鳴：光、愛與色彩的交響》聚焦光、色彩、材質與能量之間的互動。邀請觀眾隨著觀看角度與距離的轉換，感受作品所展現的多重面貌。 圖／富邦美術館提供

富邦美術館

免票日：2026/5/18 國際博物館日

地址：台北市信義區松高路79號

營業時間：11:00-18:00（最後入場時間17:30；週二休館）

朱銘美術館。圖／朱銘文教基金會提供

而有全台最大戶外美術館之稱的「朱銘美術館」則錯開多數館院免票日，提前於5/16、5/17開放免費入館（5/18週一休館），現省350元門票費用；同步推出文創商品折扣、完成打卡免費送限量好禮及限時入會禮等活動，詳情請見粉專。

朱銘美術館有全台最大戶外美術館之稱。圖／朱銘美術館提供

建議可把握免票日參觀台灣當代雕塑展《恆形—雕塑作為方法》，欣賞當代台灣雕塑的多樣面貌。此外，於朱銘美術館拍照打卡並帶話題「#朱銘美術館 #新北北海溫泉洲際酒店」上傳FB／IG限動，至新北北海溫泉洲際酒店洲際餐廳出示畫面，即可享全天候餐飲85折優惠。

朱銘美術館

免票日：2026/5/16、5/17

地址：新北市金山區西勢湖2號

營業時間：10:00-17:00（16: 00停止售票；週一休館）

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